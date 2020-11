SpaceX-alus lähti matkaan – Biden hehkutti lentoa tieteen voiman osoittavaksi

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan kaupallisen yhteisyrityksen ensimmäinen varsinainen lento on lähtenyt matkaan.

Neljää astronauttia kuljettava SpaceX-yhtiön Crew Dragon -alus laukaistiin matkaan Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta puoli kolmelta aamulla Suomen aikaa.

Kapseli on irtaantunut onnistuneesti raketista, ja ISS:lle sen on määrä telakoitua reilut yhdeksän tuntia myöhemmin. Tutkimustehtävä avaruusasemalla kestää kuusi kuukautta.

Presidentiksi nouseva Joe Biden kutsui lentoa ”tieteen voiman testamentiksi”.

– Tämä osoittaa, mitä voimme saavuttaa, jos valjastamme käyttöön innovaatiomme, kekseliäisyytemme ja päättäväisyytemme, hän kirjoitti Twitterissä.

Congratulations to NASA and SpaceX on today’s launch. It’s a testament to the power of science and what we can accomplish by harnessing our innovation, ingenuity, and determination. I join all Americans and the people of Japan in wishing the astronauts Godspeed on their journey.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020