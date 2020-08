SpaceX pyrkii halventamaan avaruuslentoja turismin vuoksi – apulaisprofessori: kuka haluaa kiertoradalle ja millä hinnalla?

Avaruusyhtiö SpaceX:n Kansainväliselle avaruusasemalle toukokuussa lähettämät Nasan astronautit Doug Hurley ja Bob Behnken laskeutuivat suunnitellusti mereen sunnuntai-illalla Suomen aikaa.

Falcon 9-kantoraketilla toukokuussa suoritettu lento oli ensimmäinen yksityisen yrityksen suorittama avaruuslento. Aalto-yliopiston apulaisprofessori Jaan Praks avaruustekniikan ryhmästä kertoo, että lento edesauttaa kaupallista toimintaa avaruudessa.

– Lennolla on laajoja ja kauaskantoisia seuraamuksia. Se on vienyt miehitettyjen lentojen osalta Yhdysvallat seuraavan aallon kärkeen. Yhdysvalloilla on paljon kaupallisia toimijoita, jotka pystyvät rakentamaan omaa infraa avaruuteen. He voivat alkaa käyttää avaruutta kaupallisesti.

Muskilla kunnianhimoiset tavoitteet

Yksi kaupallisen toiminnan muodoista on avaruusmatkailu. SpaceX:n takana olevan Elon Muskin tavoitteena on laskea avaruuslentojen kustannuksia, jotta matkailu avaruudessa voitaisiin mahdollistaa entistä paremmin.

Musk on kertonut Inc.-aikakauslehden mukaan viime marraskuussa pyrkivänsä laskemaan kehitteillä olevan Starship-kuljetusjärjestelmän lennon hinnan kahteen miljoonaan per lento. Nasan avaruuslennon laukaisuhinta on lehden mukaan keskimäärin 152 miljoonaa euroa.

Praks kertoo pitävänsä Muskin väitettä mahdollisena.

– Muskin suurin raketti Falcon Heavyn kilokohtainen laukaisuhinta on jo melko pieni. Raketti vaatii vaan todella isoja hyötykuormia, joten sitä ei pystytä käyttämän, jos ei ole tarvetta kuljettaa kymmeniä tonneja tavaraa avaruuteen.

Falcon 9-rakettia voidaan käyttää uudelleen

Myös Falcon 9-rakettiasuunniteltaessa on otettu kustannukset huomioon.

Toukokuussa käytetyn Falcon 9 -kantoraketin runkoa ja päämoottoria voidaan käyttää uudelleen. Tämä ei ole Praksin mukaan teknisesti uutta, mutta se on uutta miehitetyissä lennoissa.

Praksin mukaan Falcon 9 toimii vanhanaikaisella kapselitekniikalla avaruussukkulan sijaan. Kapselitekniikka on halvinta ja turvallisinta avaruustekniikkaa, kertoo Praks.

SpaceX:n toukokuisella avaruuslennolla käyttämä tekniikka ei ole kuitenkaan kovin turistiystävällistä, varsinkaan mereen laskeutuvan kapselin takia.

– Se ei ole välttämättä paras tapa turisteille. Se on fyysisesti vaativaa ja epämukavaa, Praks sanoo.

Onko avaruusturismille markkinoita?

Lähimpänä Praksin mukaan turistilentoihin sopivaa konseptia on Virgin Galactic, joka on kehitellyt kevyttä avaruuslentokonetta, jolla mennään korkealle ilmakehässä ja laskeudutaan sitten takaisin lentokentälle.

Vaikka kustannukset saataisiin teknisin ratkaisuin halvemmiksi, ja avaruusmatkailusta kehitettyä miellyttävämpää, on vielä epäselvää kuinka suuret markkinat avaruusmatkailulla on. Praks on hieman skeptinen avaruusturismin suhteen.

– Kuuhun meno on todella kallista ja turistina kuuhun meneminen ei ole ihan kovin pian mahdollista.

– Ihmiset pääsevät kiertoradalle ja lyhyille avaruushypyille, mutta kuka haluaa sinne mennä ja millä hinnalla. Pitää miettiä onko matkailu turvallista ja mitä markkinoille tapahtuu, jos turisti kuolee avaruudessa.