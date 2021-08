Stallone jyrää Afganistanissa maanantai-illan Rambossa, joka oli valmistuessaan kaikkien aikojen kallein elokuva

Rambo – taistelija 3 Sub klo 21.00 ** Sotiminen on helppoa, rauhanturvaaminen sitäkin vaikeampaa. Niin voisi päätellä, kun vertaa kolmatta Rambo-elokuvaa tämän päivän todellisuuteen. Länsimaiset joukot ovat USA:n myötä vetäytymässä Afganistanista. Taliban on valtaamassa koko maan, ja pakolaisten virrat yrittävät epätoivoisesti ehtiä mukaan. Peter MacDonaldin toimintaleffassa John Rambo sen sijaan rynnistää hauikset pamppaillen Thaimaasta Afganistaniin pelastamaan ystäväänsä neukuilta. Lahtailun lomassa…