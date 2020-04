STM:n tiedonkulkuongelmien selvitys voi valmistua jo loppuviikolla

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvitys Suomen jäämisestä EU:n yhteisten suojavarustehankintojen ulkopuolelle saattaa valmistua vielä loppuviikon aikana, ministeriöstä kerrotaan Lännen Medialle.

Selvityksen tekee STM:n hallintoyksikkö, jonka päällikkö on hallintoylijohtaja Jaana Koski.​

Selvityksen jälkeen ratkeaa, nauttivatko STM:n korkeimmat virkamiehet, kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja ylijohtaja Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekosen (vas.) luottamusta. ​

Maanantain (20.4.) A-studiossa Pekonen ei ottanut kantaa siihen, luottaako hän vielä ministeriön johtaviin virkamiehiin, jotka ovat julkisuudessa pallotelleet vastuuta suojavarusteiden hankintaan liittyvään tietokatkokseen. Pekosen mukaan hän kommentoi asiaa selvityksen jälkeen.

– Asia on ollut valmistelussa osastolla, joka ei raportoi minulle. Tiedonkulussa on ollut ongelmia, jotka on ensiarvoisen tärkeä selvittää, Pekonen selvitti EU-suojavarustehankinnasta myöhästymistä ja siitä tehtävää selvitystä Lännen Medialle maanantaina.

Pekonen sanoi huhtikuun alkupuolella, että Suomi ehtii mukaan EU:n ensimmäisiin yhteishankintatilauksiin.

Näin ei kuitenkaan käynyt, koska Suomi liittyi hankintamekanismiin liian myöhään. ​

Selvityksessä tarkastellaan sitä, miten tieto asian oikeasta laidasta ei välittynyt ministerille.​

Suomen jääminen ainoana jäsenmaana EU-suojavarustehankintojen ulkopuolelle on saanut koronakriisin hoidossa avainasemassa olevan STM:n avainhenkilöt Varhilan ja Sillanaukeen myös syyttelemään toisiaan siitä, kummanko vastuulla oli tiedottaa ministerille.​

Sillanaukee hoiti ministeriön korkeimman virkamiehen eli kansliapäällikön pestiä ennen Varhilaa.