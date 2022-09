Stora Enso ostaa miljardikaupalla hollantilaisen pakkausyrityksen De Jong Packaging Groupin. Stora Enson mukaan kauppa mahdollistaa pääsyn Hollannin, Belgian, Saksan ja Britannian markkinoille.

Stora Enso kertoo, että De Jongin velaton yritysarvo on noin 1,02 miljardia euroa, josta 250 000 euroa on vuokrasopimusvelkoja. Stora Enso voi myös maksaa enintään 45 miljoonan euron suuruisen lisäkauppahinnan vuonna 2024 edellyttäen, että De Jong saavuttaa sovitut tulostavoitteet.

Stora Enso perustelee kauppaa sillä, että De Jongin tuotevalikoima ja täydentää ja parantaa Stora Enson tarjontaa erityisesti tuoretuotteiden, verkkokaupan ja teollisuuden pakkauksissa.

– Investoimme strategiamme mukaisesti markkinaosuutemme kasvattamiseen uusiutuvissa ja kierrätettävissä pakkausratkaisuissa. De Jong Packagingilla on vankka asema aaltopahvipakkausten markkinoilla ja merkittävä asiakaskunta, kertoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky tiedotteessa.

Stora Enso odottaa kaupan parantavan yhtiön kannattavuutta

Stora Enso odottaa noin 40 miljoonan euron kasvua käyttökatteessa, kun De Jongin käynnissä olevat aaltopahvipakkausten laajennushankkeet valmistuvat. Laajennushankkeiden on määrä valmistua vuonna 2025.

Yrityskaupan odotetaan myös tuottavan kolmen vuoden jälkeen 30 miljoonan euron keskimääräiset vuotuiset synergiaedut muun muassa hankinnoissa.

Stora Enson mukaan synergiaetuja on mahdollista saada lisää, jos yhtiö päättää muuntaa Belgiassa sijaitsevan Langerbruggen tehtaan toinen paperilinja aaltopahvin pintakartongin valmistukseen.

– Tulevalle kasvulle on vahva perusta, koska molemmilla yhtiöillä on erinomainen henkilöstö ja molemmat keskittyvät joustavuuteen ja asiakasarvon lisäämiseen, arvio Stora Enson Packaging Solutions -divisioonan johtaja David Ekberg.

Yksi Benelux-maiden suurimmista aaltopahvipakkausten valmistajista

De Jong on perustettu vuonna 1996. Yhtiö on yksi Benelux-maiden suurimmista aaltopahvipakkausten valmistajista. Yritys on erikoistunut pääasiassa tuoretuotteiden, verkkokaupan ja teollisuuden aaltopahvipakkauksiin.

Yhtiöllä on 17 toimipaikkaa Hollannissa, Belgiassa, Saksassa ja Britanniassa. Työntekijöitä on noin 1 300.

De Jong osti viime vuonna hollantilaisen De Hoopin tehtaan, joka tuottaa aaltopahvin pintakartonkia.