Stora Enson Oulun tehtaalla on tehty noin 1700 koronatestiä – Noin 150:stä positiivisen näytteen antaneesta iso osa oireettomia

Stora Enson Oulun tehtaalla on testattu kaikki alueella työskentelevät työntekijät koronavirusepidemian vuoksi. Kaikkiaan tehdasalueella on tehty 1700 koronatestiä.

Seulonnoissa on todettu yhteensä noin 150 koronatapausta, joista osa on ollut täysin oireettomia. Tehtaan oman henkilökunnan tartuntoja on tähän mennessä löydetty alle 10.

– Emme tiedä tartunnan lähdettä. Tartunnat vaikuttavat keskittyvän kartonkikonetyömaan ympärille, jossa on työskennellyt eri vuoroissa ja ryhmissä noin 600 henkilöä, Stora Enson Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila sanoo.

Stora Enson tehtaalla on menossa mittavat muutostyöt, jonka aikana paperitehdas muunnetaan kartonkitehtaaksi.

Tämän vuoksi alueella työskentelee paljon ulkomaisia työntekijöitä sekä muita tehtaan ulkopuolisia työntekijöitä.

Tehtaan tiedotteen mukaan ulkomailta tulleet työntekijät on testattu ennen Suomeen tuloa sekä uudelleen Suomessa. Ulkomaisilla työntekijöillä on pitänyt olla korkeintaan 72 tuntia vanha negatiivinen testitulos kotimaastaan.

Varotoimista huolimatta koronavirus on päässyt leviämään työmaa-alueella.

– Olemme edellyttäneet myös alihankkijoiltamme tarkkaa ohjeistusta ja seurantaa karanteenisäännösten noudattamiseksi, Mäkimattila sanoo.

Testauksia jatketaan tarpeen mukaan

Stora Enso kertoo, että henkilöstön testauksia jatketaan edelleen tarpeen mukaan. Karanteeniin asetetut henkilöt voivat palata takaisin työhönsä vasta kun he ovat saaneet negatiivisen testituloksen.

– Lähes 2000 henkilön testaus oli iso mutta välttämätön toimenpide. Pyrimme jatkamaan projektia tarkan valvonnan alla niillä alueilla, joissa töitä on turvallista jatkaa. Projekti on loppusuoralla ja tavoitteena on henkilömäärän väheneminen tehtaalla jouluun mennessä noin tuhannella henkilöllä, Mäkimattila sanoo.

Oulussa tiukat rajoitukset

Stora Enson tehdasalueella ollut koronarypäs on vaikuttanut koko Oulun kaupungin tilanteeseen.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella on otettu käyttöön tiukat varotoimet viruksen leviämisen estämiseksi.

Oulussa julkiset tilat on suljettu ja yli 10 hengen yleisötilaisuudet on kielletty.

Myös harrastustoiminta ja ryhmäliikuntatunnit ovat laitettu jäihin. Osa kouluista on siirtynyt kokonaan etäopetukseen. Rajoitukset ovat voimassa 18. joulukuuta asti.