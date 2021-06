Stora Enson Veitsiluodon-tehtaan lopettaminen vie työpaikat 550:ltä

Stora Enso on saanut päätökseen yt-neuvottelut Kemin Veitsiluodossa. Neuvottelujen jäljiltä yhtiö irtisanoo 550 työntekijää lakkautettavilta paperi- ja sellutehtailta. Stora Enso kertoo, että noin 28 prosenttia irtisanomisista on mahdollista toteuttaa eläkejärjestelyillä. Sulkemisen arvioitiin alun perin vaikuttavan enintään 670 henkilöön. Paperin ja sellun tuotannon on määrä päättyä Veitsiluodossa syyskuun loppuun mennessä. Tehdasalueella oleva saha jatkaa toimintaansa. Stora…