Suolistosairaudesta kärsivä Shinzo Abe vahvisti jättävänsä pääministerin tehtävät

Japanissa käynnistyy uuden pääministerin valinta Shinzo Aben erotessa yllättäen tehtävästään. Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoi perjantaina, että Abe jättää pääministerin tehtävät pahenevien terveysongelmiensa vuoksi.

Abe vahvisti myöhemmin tiedotustilaisuudessa tiedon eroamisestaan. Hän johti maata vuodesta 2012 lähtien.

Abe toimi Japanin pääministerinä edellisen kerran vuosina 2006–2007. Myös tuolloin raportoitiin Aben terveysongelmista.

Uutistoimisto Reuters kertoo Aben kärsineen jo pitkään vaikeasta paksusuolentulehduksesta.

Shinzo Abe tulee tunnetusta poliitikkosuvusta. Hänen isänsä on toiminut Japanin ulkoministerinä ja äidinpuoleinen isoisä pääministerinä.

Aben edustama liberaalidemokraatit on pitänyt Japanissa valtaa lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1955 lähtien.

Abe täyttää 66 vuotta syyskuussa. Hän on Japanin historian pitkäaikaisin pääministeri. Poliitikkona Abea voi luonnehtia isänmaalliseksi konservatiiviksi.

Pääministeri on tullut tunnetuksi ”Abenomics”-nimen saaneesta talouspolitiikastaan, joka perustuu muun muassa finanssipoliittiseen elvyttämiseen sekä talouden rakenteiden uudistamiseen.

Viime aikoina Aben kansansuosio on ollut selvässä laskussa.

– Vuoden 2020 piti olla Japanille ja Abelle huippuvuosi. Olympiaisännyys ja talouden elpyminen vaihtuivat kuitenkin olympiakisojen siirtymiseen ja talouslamaan. Koronapandemia on tehnyt massiivisen loven Japanin talouteen.

– Japanin perustuslaissa on kohta, jonka mukaan maalla ei tule olla hyökkäystarkoituksiin sopivia sotilaallisia joukkoja, ja sillä onkin vain niin kutsutut itsepuolustusjoukot. Tähän Abe halusi muutosta. Sekin jäi toteutumatta, Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen opettaja, valtiotieteiden tohtori Silja Keva sanoo.

Abe on saanut kritiikkiä viivyttelystä koronakriisiin reagoinnissa. Olympiaisännyydellä saattoi olla tähän vaikutusta.

– Kriitikot ovat nähneet tämän johtajuuden puutteena, Keva arvioi.

Aben maine on ryvettynyt myös maakauppoihin liittyvässä korruptioskandaalissa.

Vaikka Kiina on noussut Japanin ohi maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi, on Japani edelleen talouden suurvalta. Mitä heijastusvaikutuksia sillä voi olla Eurooppaan ja Suomeen, kun maailman kolmanneksi suurimman talousmaan pääministeri vaihtuu kesken kauden?

– Poliittinen linja tuskin oleellisesti muuttuu ainakaan ennen seuraavia vaaleja.

– Japanin ja ja Euroopan unionin taloussuhteet ovat saaneet merkittävää uutta pontta viime vuonna voimaan tulleen yhteiden vapaakauppasopimuksen kautta, Keva toteaa.

Osittain Aben pitkää toimikautta selittää Japanin heikko ja hajanainen oppositio. Nyt siellä on kuitenkin kaksi merkittävää oppositiopuoluetta yhdistämässä voimansa, mikä osaltaan myös muuttaa asetelmia ensi vuoden vaaleihin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Aben puoluetoveri ja kilpailija, entinen ulkoministeri Fimio Kishida on jo ilmoittanut ehdolle Aben seuraajaksi sekä puolueen että maan johdossa. Myös poliittinen konkari ja Aben aiemmin puolueen puheenjohtajana haastanut Shigeru Ishiba on ilmoittautunut kisaan mukaan.

