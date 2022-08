Suomalais-yhdysvaltalainen Lakota-heimon taistelusta kertova dokumentti sai Emmy-ehdokkuuden

Suomalais-yhdysvaltalainen dokumentti Vesi on elämä – Standing Rockin naiset on saanut Emmy-ehdokkuuden. Dokumentti kertoo Amerikan alkuperäisasukkaisiin kuuluvan Lakota-heimon taistelusta oman maansa puolesta. Se on ehdolla uutis- ja dokumenttialan Emmy-palkintoon yhteiskunnallisten aiheiden kategoriassa.

Elokuvan ovat tuottaneet yhteistyössä suomalaiset tuotantoyhtiöt Solar Films ja Playart Production sekä yhdysvaltalainen Red Queen Media.

Elokuvan on ohjannut yhdysvaltalainen Shannon Kring.