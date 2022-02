Suomalaisasiantuntija ja Kiovan lähteet: Venäläisjoukkojen läsnäolo Odessan ja Mariupolin alueilla yhä hyvin epävarmaa

Venäjällä muun muassa uutistoimisto Interfax on kertonut venäläisjoukkojen maihinlaskusta Ukrainan Mustanmeren rannikkokaupungeissa. Tieto on kuitenkin kiistetty Ukrainan mediassa, kertoo Kiovassa paikan päällä oleva Viktor Kurtsev. Tämän vahvistaa myös Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja Antti Pihlajamaa. – Venäjällä on Mustallamerellä maihinnousualuksia, mutta tiedot joukkojen saapumisesta Odessan ja Mariupolin alueille on yhä peräisin vain venäläislähteistä. Myös ison venäläisen NTV-kanavan...

