Suomalaiset innostuivat sijoittamisesta – summat sijoittamiseen jopa tuplaantuneet 4 000 euroon vuodessa

Lähes 80 prosenttia suomalaisista säästää tai sijoittaa varojaan, selviää Nordean teettämästä kyselystä. Vuositasolla sijoitussumma on tuplaantunut 2000 eurosta 4000 euroon. Nordean ekonomisti Juho Kostiaisen mukaan tulos heijastaa sitä, että korona-aikana ihmisille on jäänyt rahaa säästöön, kun palveluiden käyttö on ollut vähäistä ja matkailu ei ole ollut mahdollista.