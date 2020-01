Suomalaisjoukot pysyvät toistaiseksi Irakissa – viikonlopun aikana joukot ovat tarkastaneet muun muassa evakuointisuunnitelman

Irakissa on Suomen puolustusvoimista tällä hetkellä noin 60 henkilöä koulutustehtävissä. Irakin parlamentti päätti sunnuntaina, että maan hallituksen pitää karkottaa maassa olevat ulkomaalaisjoukot.

Irakin parlamentin päätös karkottaa maassa olevat ulkomaiset joukot ei toistaiseksi vaikuta Irakissa oleviin suomalaisjoukkoihin, kertoo Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari.

Yhdysvaltain viime perjantaina tekemä ilmaisku ja sen aiheuttama Irakin kiristynyt tilanne on otettu kuitenkin huomioon.

– Viikonlopun aikana suomaisjoukot ovat tarkastaneet evakuointisuunnitelman, joka on tehty siltä varalle, että operaatio loppuu ja maasta pitää päästä hallitusti pois, Saari sanoo.

Suomalaisjoukot ovat Irakissa osana isoa kansainvälistä koalitiota, joten Suomen joukkojen Irakissa pysymisestä tai sieltä poistumisesta päättävät viime kädessä kansainvälinen koalitio ja Suomen poliittiinen johto, Saari kertoo.

Kansainvälisessä operaatiossa on mukana noin 30 maata. Se perustettiin Isisin vastustamiseksi.

Suomalaisten turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota

Tällä hetkellä Irakissa on Suomen puolustusvoimista 59 henkilöä. Suomalaisjoukkojen kokonaisvahvuus on noin 80, mutta osa heistä on lomalla.

Joukkojen tehtävänä on kouluttaa kurdi- ja irakilaisjoukkoja. Suomalaisjoukot ovat Erbilissä, joka sijaitsee Irakin kurdihallinnon alueella.

Aiemmin suomalaisia on ollut koulutustehtävissä myös Irakin keskushallinnon alueella, mutta heidät on jo ennen Yhdysvaltain perjantaista iskua siirretty Erbiliin.

Saari kertoo, että koulutustoiminta on keskeytetty toistaiseksi, ja joukkojen tehtävänä on tällä hetkellä suojata omaa toimintaansa.

Yhdysvaltain perjantaina tekemän iskun jälkeen suomalaissotilaiden turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota.

– Joukkojen liikkumista tukikohdan ulkopuolella on rajoitettu ja suojavarusteiden käyttöä on lisätty.

Irakin parlamentti hyväksyi sunnuntaina päätöksen, jonka mukaan maan hallituksen pitää karkottaa ulkomaiset joukot maasta. Päätöslauselma myös kieltää ulkomaisia joukkoja käyttämästä Irakin maa-, meri tai ilmatilaa missään muodossa. Päätöslauselma ei ole vielä sitova.

Vaatimuksen taustalla on Yhdysvaltain perjantaina Irakissa tekemä ilmaisku, jossa kuoli vaikutusvaltainen iranilaiskenraali Qassim Suleimani ja ainakin seitsemän muuta ihmistä.

Iran on ilmoittanut kostavansa Yhdysvaltain iskun.

Ulkoministeri Pekka Haavisto ei kommentoinut sunnuntaina Lännen Medialle suomalaisjoukkojen ja muiden Irakissa olevien suomalaisten tilannetta.

Noin sata suomalaista on Irakissa

Yhteensä suomalaisia on Irakissa ulkoministeriön tietojen mukaan noin sata. Puolustusvoimien joukkojen lisäksi maassa on noin 20 suurlähetystön ja eri kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä.

Irakissa voi olla myös muita suomalaisista ja Suomen sekä Irakin kaksoiskansalaisia, mutta ulkoministeriöllä ei ole heistä tietoa, jos he eivät ole ilmoittaneet oleskelevansa maassa.

Suomella ei ole juurikaan yritystoimintaa Irakissa.