Suomalaistutkija: Kauhuskenaario on toteutumassa – Trumpin uhkauksella on kovat seuraukset, vaikka ääntenlasku etenee käsikirjoituksen mukaan

Yhdysvaltojen vaalitulos ei ole varma, mutta kärsimätön Donald Trump julistautuu voittajaksi ja puhuu suuresta petoksesta. Ulkopoliittisen instituutin Upin vieraileva tutkija Maria Annala arvioi Lännen Medialle, että ennen vaaleja povatut kauhuskenaariot ovat nyt toteutumassa.

Niitä on Annalan mukaan odotettavissa ääntenlaskun tasaisen tilanteen ja istuvan presidentin valheiden täyttämän puheen vuoksi, jonka hän piti Suomen aikaa keskiviikkoaamuna.

Tilanne Yhdysvalloissa on tiivistetysti seuraava: Trumpilla ja demokraattien Joe Bidenillä on molemmilla mahdollisuus voittaa, tilanne on hyvin tasainen ja vaalitulosta joudutaan odottamaan vielä tunteja, mahdollisesti päiviä.

Vaalit ratkeavat kolmen ruostevyöhykkeen osavaltion eli Michiganin, Pennsylvanian ja Wisconsinin tulosten perusteella. Niiden tulosta pitää odottaa pitkään, koska osavaltioiden sääntöjen mukaan posti- ja ennakkoäänien laskenta on aloitettu myöhään.

Ääntenlaskenta etenee ”käsikirjoituksen mukaan”

Presidenttikisa näyttää viime viikkoina ennakoitua tiukemmalta.

Ääntenlasku etenee Upin Annalan mukaan kuitenkin ”juuri sen käsikirjoituksen mukaan”, mitä on ennakoitu pitkin syksyä.

– Pitkään on ennakoitu, että Trump saisi enemmän ääniä vaalipäivänä ja Biden ennakkoäänestyksestä.

Annalan mukaan tätä on vahvistanut viime viikkoina se, että äänestystavoista on muodostunut poliittisten identiteettien mittelö. Demokraatit halusivat äänestää enemmän ennakkoon ja postitse, republikaanit vaalipäivänä.

Lyhyen hetken gallupeissa näytti siltä, että Biden ja demokraatit saisivat vaaleissa murskavoiton, mutta Annala muistuttaa, että vaalipäivän lähestyessä Trump kuroi etumatkaa mielipidemittauksissa.

Äänestystapojen erojen on odotettu johtavan tilanteeseen, jossa Trump johtaa ääntenlaskentaa vaalipäivän äänillä, mutta Biden nousee laskennan edetessä kärkeen ennakko- ja postiäänillä.

”Tulitikku räjähdysherkässä tilanteessa”

Annala toteaa, että kun Biden ei saanut hetken aikaa povattua selkeää voittoa, Trumpin oli helppoa sepittää vaaliyön puheessaan tarina vaalien varastamisesta ja äänestyspetoksista.

– Tämä on petos amerikkalaisia kohtaan, Trump sanoi puheessaan keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Trump syytti demokraatteja vaalien varastamisesta ja väitti ilman minkäänlaisia todisteita, että vaaleissa on käynnissä petoksia ja vilppiä.

Hän vaati äänestämisen lopettamista, vaikka se oli hänen puheensa aikaan jo päättynyt. Ilmeisesti Trump halusi vaatia ääntenlaskennan lopettamista.

Trump julistautui puheessaan vaalien voittajaksi ja uhkasi vaalituloksen viemistä korkeimpaan oikeuteen, vaikka miljoonia ääniä on yhä laskematta.

Puhetta on kommentoitu vakavaksi hyökkäykseksi Yhdysvaltain demokratiaa kohtaan. Amerikkalaiset uutiskanavat, kuten CNN, joutuivat suorassa lähetyksessä korjaamaan Trumpin väitteitä, ja jotkut jopa keskeyttivät puheen näyttämisen sen sisältämien laajojen valheiden vuoksi.

Konservatiivimyönteisen tv-kanava Foxin uutisankkuri Chris Wallace nimitti Trumpin puhetta räjähdysherkkään tilanteeseen heitetyksi tulitikuksi.

Perustuslailliset kriisit uhkana

Annalan mainitsemat kauhuskenaariot ovat uhkana Trumpin puheen sekä täpärän ja pitkittyvän ääntenlaskennan vuoksi.

– Seurauksena voi olla syviä perustuslaillisia kriisejä ja tilanteita, joissa kansa lähtee kaduille.

Perustuslaillista kriisiä ennakoi Annalan mielestä erityisesti se, että Trump sanoi suoraan aikovansa ryhtyä oikeustoimiin vaalituloksen tiimoilta.

Pelkona on, että osin varsin epätäsmällinen lainsäädäntö ei tarjoa vastauksia siihen, kuinka äänestys- ja vaalikiistat pitäisi lain mukaan ratkaista. Yhdysvalloissa on jopa pelätty, että lopputuloksena molemmat ehdokkaat voisivat marssia tammikuun virkaanastujaisiin vaatimaan presidentin titteliä.

Annala ennakoi tunteiden kuumenevan tulevina päivinä ja kansalaisten lähtevän osoittamaan mieltään, jolloin odotettavissa on vähintään jännitteisiä tilanteita ja pahimmillaan kansalaisten välistä suoraa väkivaltaa.

– Trump sai puheellaan aikaan tilanteen, jossa molempien ehdokkaiden kannattajat epäilevät, että vastapuoli yrittää viedä vaalit vilpillä, Annala arvioi.

Mielenosoituksia on odotettavissa Annalan mukaan tavallista enemmän, koska koronaepidemian ja siitä seuranneen laajan työttömyyden vuoksi ihmisillä on normaalia enemmän aikaa ja ilmapiiri on ahdistunut.

Yhdysvaltain yhteiskunnan jakautumisen kannalta ääntenlaskennan tilanne on Annalan mukaan pahin mahdollinen.

– Kahtiajako syvenee entisestään, vihamielisyys kasvaa ja leirit poteroituvat entistä jyrkemmin.

Trumpin puhe uppoaa ydinkannattajiin

Annala sanoo Trumpin ääntenlaskun kesken pitämää puhetta ennennäkemättömäksi hyökkäykseksi vaalijärjestelmää vastaan.

– Tämä hetki jää historiaan. Yhdysvaltain istuva presidentti osoitti kaikki pelot todeksi ja lähti avoimesti hyökkäämään oman maansa vapaita vaaleja vastaan.

Yhdysvaltain vaaleissa on Annalan mukaan ollut kunnia-asia, että äänestäjien tahtoa ja vaalitulosta kunnioitetaan ja sitoudutaan rauhanomaiseen vallanvaihtoon, vaikka vaalitaistot ovat olleet ”rumia ja repiviä”.

Trumpin kannattajiin hänen puheensa luultavasti uppoaa.

– Trump-kannattajat kyllä uskovat, mitä heidän rakas johtajansa heille kertoo. Kun Trump sanoo voittaneensa ja vastapuolen huijaavan, kannattajat tulkitsevat tilannetta juuri tätä kautta.

Annala asui Bostonissa vuosina 2015–19 ja kirjoitti kirjan Trumpin kannattajista ja hänen suosiostaan. Hän sanoo Trumpin ydinkannattajien suhtautuvan presidenttiin intohimoisesti.

Kaikki Trumpia äänestäneet eivät suinkaan ole intohimoisia Trump-kannattajia, Annala tarkentaa.

– Monet heistä suhtautuvat Trumpin puheeseen luultavasti kriittisesti ja vähintään hämmästyneesti.

Bidenin kampanjatiimi tuomitsi Trumpin puheen ja vaatimukset ääntenlaskennan keskeyttämisestä.