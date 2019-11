Suomen EM-kisalohko selviää marraskuun lopussa – Kanerva: Meillä on vielä yksi matsi edessä

Se, missä maissa Suomi pelaa EM-ottelunsa, selviää marraskuun 30. päivä. Tuolloin Bukarestissa arvotaan lopputurnauksen lohkot.

Kisat pelataan 12 maassa, joista lopputurnaukseen pääsee näillä näkymin 10. Nämä kisaisännät pelaavat alkulohkot pääasiassa kotonaan. Loput maat arvotaan kuuden neljän joukkueen lohkon täytteeksi.

Siinä mielessä Suomella on panosta vielä maanantain vierasottelussa Kreikkaa vastaan Ateenassa. Voitolla Suomi välttää hyvin todennäköisesti päätymisen heikoimpaan arvontakoriin, sillä korit laaditaan karsintojen lohkosijoitusten ja pisterankingin perusteella.

Päävalmentaja Markku Kanerva halusi perjantain juhlahumussa keskittyä mieluummin Kreikka-peliin kuin ajatella ensi kesää.

– Meillä on uudet haasteet, mutta niitä on seitsemän kuukautta aikaa miettiä, meillä on vielä tämä yksi matsi edessä, Kanerva toppuutteli.

– Katsotaan sitten mitä arvonnassa tulee. Mutta onhan se selvää, että tämän menestyksen kautta arvostuksemme jalkapallomaana nousee.