Suomen ja Ruotsin delegaatiot matkustavat tänään Turkkiin keskustelemaan Nato-jäsenyydestä

Suomen ja Ruotsin delegaatiot matkustavat tänään Turkkiin keskustelemaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä. Turkin ulkoministeriön mukaan delegaatiot tapaavat Ankarassa presidentti Recep Tayyip Erdoganin tiedottajan Ibrahim Kalinin sekä Turkin varaulkoministeri Sedat Önalin.

Turkki on toistuvasti ilmaissut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Turkin presidentti Erdogan on syyttänyt maita muun muassa “terroristien majoittamisesta” viitaten esimerkiksi kurdien sissijärjestöön PKK:hon.

Delegaatioden vierailusta kertoi tiistaina ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa järjestetyssä paneelikeskustelussa.

– Me olemme ymmärtäneet, että Turkilla on omia turvallisuushuolia liittyen terrorismiin. Me uskomme, että meillä on hyviä vastauksia näihin kysymyksiin, koska me olemme osa terrorismin vastaista taistelua. Me uskomme, että nämä kysymykset voidaan ratkaista, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan esillä voi olla myös sellaisia asioita, jotka liittyvät enemmänkin Naton nykyisiin jäseniin, ei niinkään Suomeen ja Ruotsiin.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu kertoi Turkin medialle uutistoimisto AFP:n mukaan, että Ankara on valmistanut “sopimusluonnoksen” Ruotsille ja Suomelle neuvottelujen pohjaksi. Turkkilaisen HaberTurk-lehden mukaan Cavusoglu sanoi Turkin haluavan sopia Suomelta ja Ruotsilta vaatimistaan toimista kirjallisesti.