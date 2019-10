Suomen suurimman petosvyyhdin WinCapitan korvauspäätökset annettaneen maaliskuussa – Korvauksia on haettu 29,7 miljoonan edestä

Suomen suurimpaan petosvyyhtiin WinCapitaan liittyviä korvauksia haetaan yhteensä noin 29,7 miljoonaa euroa. Oikeusrekisterikeskus on vastaanottanut asiasta 1431 korvaushakemusta.

Oikeusrekisterikeskus ratkaisee hakemukset sen jälkeen, kun kaikki korvausvaatimukset on tutkittu ja hakijoiden kuuleminen on suoritettu. Tämänhetkisen arvion mukaan korvauspäätökset on tarkoitus antaa maaliskuussa.

Korvausvaatimukset on kohdistettu WInCapita-asiassa tuomittujen menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta kertyviin varoihin. WinCapita-asiassa on tuomittu 626 henkilöä menettämään saamansa rikoshyöty valtiolle. Valtiolle menetettäväksi tuomitun rikoshyödyn määrä on kaikkiaan 63,9 miljoonaa euroa. Tähän saakka Oikeusrekisterikeskus on saanut perittyä summasta 33,6 miljoonaa euroa.

1200 korvauksenhakijaa saanut täydennyspyynnön

Tähän mennessä noin 1200 korvauksenhakijaa on saanut Oikeusrekisterikeskukselta täydennyspyynnön hakemukseensa liittyen. Täydennyspyyntö on lähetetty hakijalle, mikäli Oikeusrekisterikeskus on nähnyt hakemuksessa lisäselvityksen tarvetta tai mikäli hakijaa on muuten tarpeellista kuulla ennen päätöksentekoa.

Korvaushakemuksiin liittyvistä täydennyspyynnöistä on lähetetty tällä hetkellä noin 90 prosenttia.

Kyse oli pyramidihuijauksesta – markkinoi itseään sijoitusklubina

Kymmenen hengen suomalaisen ydinryhmän pyörittämä WinCapita markkinoi itseään sijoitusklubina ja kertoi tekevänsä valuuttakauppaa, josta luvattiin valtavia, jopa 400 prosentin, tuottoja. Todellisuudessa valuuttakauppaa ei tehty, vaan kyse oli pyramidihuijauksesta, johon saatiin sijoittajia suosittelijoiden avulla. WinCapita ehti kerätä lähes 100 miljoonaa euroa noin 10 000 sijoittajalta. WinCapita keräsi sijoituksia vuosina 2005–2008. WinCapitan verkkosivut sulkeutuivat vuonna 2008.