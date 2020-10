Suomen Yrittäjille uusi puheenjohtaja tänään – Kolme ehdokasta, mutta ei selvää ennakkosuosikkia

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja vaihtuu tänään Jyväskylässä. Nykyisen puheenjohtajan, Jyrki Mäkysen kaudet puheenjohtajana tulevat täyteen. Uudeksi puheenjohtajaksi on kolme ehdokasta, Antti Rantalainen, Nina Rasola ja Petri Salminen. Selvää ennakkosuosikkia puheenjohtajaksi ei ole.

Suomen Yrittäjien liittokokous kokoontuu tänään Jyväskylään valitsemaan järjestölle uuden puheenjohtajiston. Kokous valitsee Suomen Yrittäjien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajan paikkaa tavoittelevat Uudenmaan yrittäjien Antti Rantalainen, 60, Etelä-Savon yrittäjien Nina Rasola, 48, ja Keski-Suomen yrittäjien Petri Salminen, 39. Kaikki ehdokkaat ovat yrittäjien varapuheenjohtajia.

Suomen Yrittäjien nykyinen puheenjohtaja on Jyrki Mäkynen Seinäjoelta. Mäkynen on ollut Suomen Yrittäjien puheenjohtaja kolme kautta vuodesta 2014 alkaen, joten hänen kautensa yrittäjien puheenjohtajana ovat täynnä.

Selvää ennakkosuosikkia SY:n puheenjohtajaksi ei tällä kertaa ole. Kisaa on luonnehdittu varsin tasaiseksi. Puheenjohtajiston valitsevat 46 toimialajärjestön ja 20 aluejärjestön liittokokousedustajat. Puheenjohtajan kausi on kaksi vuotta.

Kauppaneuvos, tilintarkastusalan yrittäjä Antti Rantalainen Hyvinkäältä pyrkii jo kolmatta kertaa Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi. Aiemmin hän on ollut ehdolla vuosina 2000 ja 2008. Rantalainen on Taloushallintoliiton puheenjohtaja, joka on yksi Suomen Yrittäjien toimialajärjestöistä.

Mikkeliläinen Nina Rasola on toiminut 20 vuotta ympäristönhuolto- ja puhtausalan yrittäjänä. Rasolan yritys on RL-Palvelut Oy ja RL-Kotipalvelut Oy. Rasola on aloittanut Suomen Yrittäjissä 2000-luvun alkupuolella nuorten yrittäjien valiokunnassa. Viimeiset neljä vuotta hän on ollut SY:n varapuheenjohtajana.

Jyväskyläläinen Petri Salminen on myynnin ja johtamisen kehittämispalveluja tuottava yrittäjä ja mukana konepaja-alalla toimivassa perheyrityksessä AJ-Toolsissa. Yrittäjäjärjestön toiminnassa Salminen on ollut mukana 15 vuoden ajan.

Kolme ehdokasta varapuheenjohtajiksi

Suomen Yrittäjillä on kaksi varapuheenjohtajaa. He toimivat myös Suomen Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtajina ja toimivat tarvittaessa puheenjohtajan sijaisina. Varapuheenjohtajiksi on nyt kolme ehdokasta.

Ehdolla ovat Jyrki Hakkarainen Salon Kiskosta Varsinais-Suomesta, Jukka Hurrila Porista Satakunnasta ja Anne Niemi Vimpelistä Etelä-Pohjanmaalta.

Jyrki Hakkarainen, 54 on oikeustieteen kandidaatti ja ollut yrittäjänä vuodesta 1993 lähtien. Hänellä on lakitoimistot Kiskossa ja Raaseporissa. Lisäksi hän vuokraa huvilaa ja asuntoautoa ja toimii kiinteistösijoitusalalla. Hän on työskennellyt Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitossa lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä ja Pohjan kunnanjohtajana.

Jukka Hurrila, 45, on aloittanut yrittäjänä vuonna 2006. Työura ennen yrittäjäksi lähtemistä koostuu useista esr-hankkeista, jotka kaikki liittyivät tavalla tai toisella työllisyyden parantamiseen. Hurrilan yritys Länsivalmennus Oy tuottaa työhön valmennus-, koulutus-, rekrytointi- ja ammatillisen kuntoutuksen palveluita kolmessa toimipisteessä Satakunnassa.

Anne Niemi, 56 on kolmannen polven yrittäjä Vimpelistä. Yrittäjänä hän on toiminut suvun omistamassa yrityksessä jo vuodesta 1995, ensin peruna-alalla ja elintarviketeollisuudessa sekä nyttemmin metalliteollisuuden ja pääomasijoituksen parissa. Tänä vuonna Niemi perusti tyttärensä kanssa yhteisen yrityksen naisten vaatetusalalle.

Mäkynen ainoa ehdokas valtuuston johtoon

Uutta on se, että Jyväskylän liittokokouksessa valitaan ensimmäistä kertaa Suomen Yrittäjien valtuusto. Vuodesta 2020 eteenpäin liittokokous kokoontuu joka toinen vuosi ja valtuusto on koolla kaksi kertaa vuodessa.

Ainoa ehdokas valtuuston puheenjohtajaksi on Suomen Yrittäjien nykyinen puheenjohtaja, Jyrki Mäkynen, jonka kaudet yrittäjien puheenjohtajana ovat täynnä.

Mäkynen on kertonut, että hänen hakeutumiseensa valtuuston johtoon vaikuttivat laajat yhteydenotot ympäri Suomen.

Yrittäjillä on nyt myös koronan vuoksi poikkeuksellisen vaikeat ajat, joten jäsenistön toiveena on, että valtuuston johdossa olisi pitkäaikaista kokemusta ja näkemystä yrittämisestä.

Valtuuston johtoon valitaan myös yksi varapuheenjohtaja. Ehdokkaita on kolme, Mari Laaksonen Helsingistä, Janne

Vuorinen Lempäälästä ja Stina Siikonen Salosta.

Mari Laaksonen on 45-vuotias siivouspalveluja ja kotiapua tarjoava yrittäjä Helsingistä. Yksinyrittäjänä aloittaneen Laaksosen yritys CleanMarin Oy työllistää nykyisin 25 henkilöä sekä alihankkijoita.

Janne Vuorinen on 54-vuotias kuljetusalan yrittäjä Lempäälästä. Vuorinen on toiminut Yrittäjien luottamustehtävissä eri tasoilla jo 17 vuotta.

Stina Siikonen on 36 -vuotias konseptointialan yrittäjä Salosta. Siikosen yritys Koolle Oy tekee konseptointia, tapahtumatuotantoa ja markkinointia yrityksille, kunnille ja yhteisöille ja työllistää yhden työntekijän. Siikonen on Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen.