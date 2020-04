Suomessa 5g-verkkojen tukiasemat on jätetty rauhaan myös koronakriisin aikana – Ruotsissa tietoliikennemasto kaadettiin ja toista yritettiin kaataa

Suomessa ei ole viitteitä ilmiöstä, jossa 5g-verkkojen tukiasemia tuhotaan, koska niiden ajatellaan liittyvän koronaviruksen leviämiseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen johtajan Jukka-Pekka Juutisen mukaan 5g- tai muiden verkkojen tukiasemia ei ole yritetty rikkoa tai muuten vahingoittaa Suomessa koronakriisin aikana. Muutenkin tietoliikenteen tukiasemiin kohdistuu Suomessa melko harvoin tihutöitä tai ilkivaltaa.

Juutinen on tietoinen maailmalla levinneestä ilmiöstä, jossa 5g-tukiasemien mastoja tai rakennuksia on sytytetty palamaan tai muuten yritetty vahingoittaa.

– En ymmärrä lainkaan näitä tekoja ja monessa tapauksessa on sabotoitu kohteita, joissa ei ole edes 5g-tukiasemaa, Juutinen sanoo.

Britanniassa vandalisoitu yli 30 kohdetta

Sosiaalisessa mediassa leviävän perättömän teorian mukaan 5g-verkkojen säteily heikentää ihmisten vastustuskykyä viruksille, mikä mahdollistaa koronaviruksen leviämisen. Yhden teorian mukaan koronavirus sai alkunsa Wuhanissa Kiinassa, koska kaupunki oli ottanut marraskuussa 5g-verkon käyttöön.

Salaliittoteorioiden leviäminen on johtanut myös konkreettisiin tuhotöihin. Ainakin Britanniassa, Hollannissa ja Ruotsissa 5g-verkkojen tukiasemia ja siihen liittyvää tekniikkaa on sytytetty palamaan tai muuten vandalisoitu.

Ruotsissa kaadettiin huhtikuussa yksi 5g-verkon tukiaseman masto ja toinen yritettiin kaataa. Yhdysvaltalaislehti The New York Times

raportoi puolitoista viikkoa sitten, että 5g-verkkojen tukiasemiin oli kohdistunut huhtikuun alkupuolella Britanniassa yli 30 tuhopolttoa tai -työtä. Myös tukiasemien parissa työskenteleviä ihmisiä on häiritty.

Internetissä perättömiä teorioita jakavat eivät ole maininneet, että koronavirus on levinnyt voimakkaasti myös sellaisissa maissa, joissa ei ole vielä käytössä 5g-verkkoja kuten Iranissa. Britanniassa koronavirus on levinnyt voimakkaasti myös kaupungeissa, joissa ei ole 5g-verkkoja.

Verkkojen tukiasemien vahingoittamisella voi olla Juutisen mukaan vakavia seurauksia.

– Pahimmillaan tukiasemien vahingoittaminen voi estää hätäpuhelujen soittamisen, jos oltaisiin sellaisessa tilanteessa, ettei päällekkäisiä verkkoja olisi.

Tietoliikenneverkot ovat Juutisen mukaan kuitenkin pääasiassa päällekkäisiä, joten yksittäisen tukiaseman häiriö ei estä esimerkiksi hätäpuhelun soittamista.

Liikenne- ja viestintävirasto seuraa 5g-verkkojen ja koronaviruksen yhteydestä käytyä keskustelua sosiaalisessa mediassa. Suomessa 5g-verkkojen tukiasemia on lähinnä suurimmissa kaupungeissa. 5g-verkko kattaa vasta melko pienen osan Suomea.

5g-verkot ovat uusia mobiiliverkkoja, joiden tiedonsiirtonopeus on merkittävästi parempi kuin tällä hetkellä käytössä olevissa 4g-verkoissa.

Pohjanmaalla paloi tietoliikennetekniikkaa sisältänyt rakennus

Sunnuntaina Pohjanmaan Pedersören Lövössa paloi teleliikennetekniikka sisältävä rakennus tietoliikennemaston vieressä. Poliisi epäilee teknisen tutkinnan perusteella, että palo sytytettiin tahallaan.

Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel ei halua arvioida teon motiivia ennen kuin epäilty on saatu kiinni ja häntä on kuulusteltu. Poliisilla ei ole tietoa, onko kyseessä 5g-verkon tukiasema.

– Todennäköisesti se on normaali teleliikennemasto, jossa kulkee puhelin- ja data-liikennettä, Appel kertoo.

Pohjanmaan poliisi tutkii tapausta törkeänä tuhotyönä.

Appelin mukaan tietoliikennekohteisiin ei ole tehty kymmenen viime vuoden aikana muita tuhotöitä Pohjanmaan alueella.

Virheellistä tietoa jaettu yli 30 maassa

Salaliittoteorioita 5g-verkkojen ja koronaviruksen yhteydestä on levitetty maailmalla muun muassa sosiaalisen median palveluissa, kuten Facebookissa, WhatsAppissa ja YouTubessa. The New York Timesin mukaan virheellistä tietoa on jaettu Facebook-ryhmissä yli 30 maassa.

Lehden mukaan sosiaalisen median palvelut ovat alkaneet poistaa perättömiä ja harhaanjohtavia väitteitä.

Teorioille koronaviruksen ja 5g-verkkojen yhteydestä ei ole esitetty tieteellistä tukea. Tutkimusten mukaan 5g-verkot eivät aiheuta terveyshaittoja ihmisille.