Suomessa aloitetaan taas selvitys, nyt hengityssuojainten käytöstä – Toistaiseksi ohjeena on jyrkkä ehkä

Yksi seikka on tullut erittäin selväksi keskustelussa tavallisten ihmisten hengityssuojainten käytöstä julkisilla paikoilla. Selvää on, että kaikki on hyvin epäselvää.

Osa kansalaisista ja päättäjistä tuntuu vaatimalla vaativan viranomaisilta tai valtiojohdolta yksiselitteistä määräystä tai ainakin suositusta: ”Sanokaa nyt, hemmetti soikoon, pitääkö maskia käyttää vai ei. Jyrkkä ehkä ei riitä”.

Ajatus alamaisille ylhäältä annettavasta ukaasista tuo mieleen Urho Kekkosen myllykirjeet, Mannerheimin päiväkäskyt ja tsaarin manifestit.

Kenties armollinen asetus voisi alkaa näin:

”Me Sanna Mirella Marin, hallintotieteiden maisteri ja Suomen tasavallan sekä Ahvenanmaan itsehallinnollisen maakunnan pääministeri Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puoluevaltuuston ja Suomen eduskunnan armosta teemme hengityssuojainten käytöstä kansalaisille tiettäväksi seuraavaa . . .”

HUS:n toimitusjohtaja latasi jo selvityksen

Asetusta ei anneta. Sen sijaan maassa aloitetaan maan tavan mukaan selvitys.

Sekin tuntuu lähinnä huvittavalta. Maailman lähes 200 maassa ja niiden yhteisissä organisaatioissa lienee tätä ennen tehty satoja selvityksiä sekä maskien käytön hyödyistä että haitoista. Ainakin osa asiantuntijoista tietää haittojakin olevan.

Eikö siitä pinosta voisi valita Suomeen sopivimman pumaskan ja antaa suosituksia sen perusteella? Miksi ruuti, polkupyörä ja vielä pyykkipoikakin pitää keksiä Helsingissä uudelleen?

Tolkullisen kommentin asiasta lausui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen Ylen A-studiossa maanantaina.

Hän tuumasi voivansa itse saman tien lataista sen selvityksen meille jokaiselle. Tuomisen mukaan maskeista on kaikkialla maailmassa hyötyä ruuhkametron kaltaisissa paikoissa, joissa on oikein tiheästi ihmisiä.

Suomessa ei ole metropoliruuhkia

Koska kaikilla muillakin kuin lääketieteen tohtori Juha Tuomisella näyttää olevan maskiasiasta henkilökohtainen mielipide, kerron myös omani.

Tavallisten suomalaisten ei tarvitse käyttää hengityssuojainta julkisilla paikoilla.

Euroopan harvaan asutuimmassa maassa edes pääkaupunkiseudun metrossa ei esiinny tungosta, josta voi puhua samalla viikolla kuin Tōkyō no chikatetsusta. Japanin metropolissa ihmiset pakkautuvat arkiaamuina metroon niin tiiviisti, että asemilla tarvitaan sisäänsullojia.

Suomessa riittää tilaa ja ilmaa. Meillä ei ole ruuhka-aikoinakaan ruuhkaa, eivätkä suomalaiset edes pidä liiallisesta sosiaalisesta läheisyydestä. Ei ole kiva, jos joku vieras istuu viereen bussissa.

Sitä paitsi Aasiassakin merkittävin syy hengityssuojainten pitkäaikaiselle käytölle ovat tainneet olla suurkaupunkien järkyttävät ilmansaasteet.