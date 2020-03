Suomessa ensimmäinen koronaviruskuolema: hyvin iäkäs henkilö HUS:n alueella - Presidentiltä surunvalittelut

Suomessa on nyt tapahtunut ensimmäinen koronavirustartunnan aiheuttama kuolema.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että perjantaina hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on menehtynyt.

THL sanoo lyhyessä tiedotteessaan, että ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus on erittäin valitettava, mutta ei odottamaton.

– Vaikka suurimmalla osalla sairastuneista koronaviruksen aiheuttama tauti on melko lievä, sairaus voi olla vakava ikäihmisille ja etenkin niille ikäihmisille, joilla on jokin perussairaus, sanotaan THL:n tiedotteessa.

THL ei kerro yksityisyyden suojaamiseksi tapauksesta enempää.

Tasavallan presidentti lähetti surunvalittelunsa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on välittänyt surunvalittelunsa koronaviruksen aiheuttaman kuolemantapauksen johdosta. Presidentti ottaa osaa menehtyneen omaisten ja läheisten suruun.

– Olen saanut vahvistetun tiedon siitä, että koronavirus on vaatinut Suomessa ensimmäisen uhrinsa. Otan osaa menehtyneen omaisten ja läheisten suruun. Tämä on samalla osoitus siitä, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä seuraavaan, yhä vakavampaan vaiheeseen. Toivotan voimia menehtyneen läheisille, sanoo presidentti Niinistö.

Juttua muokattu kello 16.05 lisämmällä Tasavallan presidentin kanslian tiedotteen tiedot.