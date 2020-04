Suomessa nyt 3 783 varmistettua koronatartuntaa – Väestömäärään suhteutettuna Belgiassa koronakuolemien määrä vielä Espanjaa ja Italiaakin synkempi

Suomessa koronaan on kuollut 94 ihmistä. Todellinen koronakuolemien määrä voi olla kymmeniä tapauksia suurempi. Väkimäärään suhteutettuna Suomi on selvinnyt koronasta edelleen huomattavasti vähäisemmin kuolonuhrein kuin valtaosa muista Euroopan maista. HYKSin jälkeen eniten uhreja korona on vaatinut Suomessa KYSin alueella.