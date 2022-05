Suomessa on todettu hyvin todennäköisesti ensimmäinen apinarokkotartunta. Tartunta on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). HUSin mukaan aikuisella miespotilaalla on todettu orthopox-ryhmään kuuluvan viruksen aiheuttama tartunta. Apina- ja isorokkovirukset ovat orthopoxviruksia. Sairaanhoitopiiri arvioi saavansa lopullisen varmistuksen apinarokkotartunnasta, kun näytteen sekvensointi valmistuu loppuviikolla. Orthopox-virustartunta varmistui tänään keskiviikkona. Mies on HUSin mukaan saanut tartunnan Eurooppaan suuntautuneella matkalla....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja