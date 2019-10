Suomessa vieraillut rauhannobelisti auttaa sodassa raiskattuja naisia – Nuorimmat raiskatut ovat olleet alle puolivuotiaita vauvoja ja vanhimmat yli 80-vuotiaita

Kun gynekologi Denis Mukwege palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla Oslossa viime vuonna, hänen kotimaassaan Kongon demokraattisessa tasavallassa televisiosta näytettiin jalkapalloa.

Suomessa vierailulla oleva Mukwege sai Nobelin tunnustuksena työstään Kongon sodassa raiskattujen naisten auttamiseksi. Mukwege on vaatinut kansainväliseltä yhteisöltä tiukempaa linjaa suhtautumisessa seksuaaliseen väkivaltaan sodan välineenä. Hänen rohkeudesta puhua eivät kaikki kotimaassa pidä. Mukwege on yritetty murhata, hänen läheisiään on tapettu ja hän asuu sairaala-alueella, joka on YK:n turvallisuusjärjestelmän valvoma.

– Kauheisiin tekoihin syyllistyneitä ihmisiä on vapaalla jalalla, jopa johtavissa asemissa, Mukwege sanoo.

Kansainvälisen yhteisön pitää Mukwegen mukaan perustaa kansainvälinen rikostuomioistuin käsittelemään Kongon sodan rikoksia.

– Ei ole rauhaa ilman oikeutta.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun suosituksia ei ole laitettu toimeen

Mukwege muistuttaa, että jo vuonna 2010 YK:n ihmisoikeusvaltuutettu julkisti raportin, johon oli dokumentoitu 617 vakavaa rikosta 1993–2003 Kongon sodasta.

Raportissa oli dokumentoitu ihmisoikeusrikkomuksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja jopa kansanmurha. Raportissa annettiin tilanteen ratkaisemiseksi suosituksia, joista yksi oli juuri kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen.

– Tärkeä raportti on pöytälaatikossa New Yorkissa, eikä sen suosituksia ole laitettu toimeen.

Mukwegen 20 vuotta sitten perustamassa Panzi-sairaalassa ja Panzi-säätiössä on vuosien aikana hoidettu ja autettu noin 55 000:tta raiskauksen uhria. Lääketieteellisen hoidon lisäksi raiskatuille on tarjottu psykologista, sosioekonomista ja juridista apua.

Mukwegen mukaan oikeuden saaminen on tärkeää myös yksittäisen ihmisen paranemisprosessissa.

– Autamme naisia menemään oikeuteen. Jos he eivät löydä ihmisarvoaan uudelleen, he eivät pääse paranemaan.

Raiskausta on käytetty sodan välineenä lukuisissa sodissa kuten Ukrainassa, Kosovossa, Syyriassa, Irakissa ja Kolumbiassa.

– Kongossa raiskaukset ovat saaneet jatkua ilman, että niihin puututaan.

Vetoaa suomalaisia kuluttajia vaatimaan älypuhelimen valmistajilta eettisyyttä

Kun raiskauksetovat sodan väline, naisia raiskataan oman puolison ja lasten, jopa koko yhteisön edessä.

– Klinikalla tekemämme selvityksen mukaan yhtä naista on raiskannut keskimäärin kolme miestä, joskus jopa kymmenen.

Raiskaukset ovat systemaattisia. Mukwegen mukaan nuorimmat raiskauksen uhrit ovat olleet alle puolivuotiaita vauvoja, vanhimmat yli 80-vuotiaita.

Epävakaus ja kaaos antavat sotiville ryhmille tilaisuuden päästä käsiksi Itä-Kongon rikkaisiin mineraalivaroihin. Esimerkiksi tantaalia käytetään elektroniikkateollisuuden raaka-aineena.

– Vetoan suomalaisiin kuluttajiin. Voitte vaatia esimerkiksi älypuhelimien tuottajilta, että puhelimien valmistusprosessi on puhdas, eikä sitä ole tahrattu väkivallalla.

Mukwege tuomitsee yritykset, jotka juoksevat väärän voiton perässä käyttämällä Kongon sodan tahraamia mineraaleja. Hänen mukaansa rauhan saaminen varmistaisi myös raaka-aineiden hyödyntämisen ilman väkivaltaa.