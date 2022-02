Suomesta löytyi haitallinen tuholaiseläin, josta edellinen havainto on vuodelta 1969

Suomessa on löydetty haitallinen tuhoojakuoriainen, josta tehtiin edellinen havainto vuonna 1969. Kyseinen kuoriainen on hernepiilokas. Se on suurina määrinä haitallinen, koska piilokas kehittyy herneen siemenen sisällä tehden siellä vahinkoa. Jos toukka syö siementä itävyyden kannalta kriittisistä kohdista, siemenen itävyys voidaan menettää. Syöntijäljet pilaavat myös sadon elintarvikekäytön. Löydöstä tiedotti tiistaina Ruokavirasto. Hernepiilokas löytyi näytteestä, joka on...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja