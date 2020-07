Suomesta löytyi uusi hyttyslaji, joka saattaa levittää malariaa

Suomesta on löytynyt maassamme aiemmin tuntematon hyttyslaji, joka mahdollisesti levittää malariaa. Anopheles daciae -niminen laji on sukua malariaa levittäville hyttyslajeille, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Lajia löydettiin Suomesta vuosien 2013–2018 aikana,...

Suomesta on löytynyt maassamme aiemmin tuntematon hyttyslaji, joka mahdollisesti levittää malariaa. Anopheles daciae -niminen laji on sukua malariaa levittäville hyttyslajeille, kerrotaan Helsingin yliopiston tiedotteessa. Lajia löydettiin Suomesta vuosien 2013–2018 aikana, kun tutkijat kartoittivat Suomen hyttyslajistoa. Suomessa on jo aiemmin havaittu Anopheles messeae -nimistä lajia, joka on Euroopan keskeisin malariaa välittävä hyttyslaji. Malariaa välittäviä hyttyslajeja havaittiin…