Suomi lähetti tänään lisää materiaaliapua Ukrainaan: matkaan lähti muun muassa kaksi ambulanssia

Suomi on lähettänyt lisää siviilipuolen materiaaliapua Ukrainaan, sisäministeriö tiedottaa. Viimeisin lähetys lähti matkaan tänään tiistaina. Se sisälsi kaksi ambulanssia sekä pelastustoimen varusteita. Tähän mennessä pelastustoimen tarvike- ja kalustolähetykset Ukrainaan ovat sisältäneet yhteensä 11 ambulanssia ja kaksi sammutusautoa. Ajoneuvot ja pelastustoimen tarvikkeet on saatu lahjoituksina eri pelastuslaitoksilta ja sairaanhoitopiireiltä. Sisäministeriö kertoo, että materiaaliapu on tarjottu Euroopan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja