Suomi olisi lähtenyt itse hakemaan kausityöntekijät Ukrainasta, mutta lentolupaa ei Ukrainasta herunut – Ponnistelu lupien saamiseksi jatkuu

Suomeen on saapunut nyt noin 400 ulkomaista työntekijää maatiloille. Huoltovarmuuskeskus kertoo julkaisussaan, että diplomaattinen ponnistelu lupien saamiseksi jatkuu edelleen.

Suomi olisi voinut itse aloitteellisesti lähteä hakemaan maatalouden kausityöntekijöitä Ukrainasta, mutta se ei onnistunut Ukrainasta johtuvista syistä. Haku olisi tapahtunut ennen kuin Ukraina ilmoitti, ettei se päästä kansalaisiaan lähtemään.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps.) mukaan valtioneuvosto selvitti mahdollisuuksia hakea kausityöntekijöitä Ukrainasta ennen kuin heidän maasta lähtönsä estettiin.

– Näin meille kerrottiin valiokunnassa, mutta haku ei ole onnistunut, koska lentoliikennettä on rajoitettu ja Ukraina on ollut tiukka lentokieltojen osalta. Lentolupia on ollut vaikea saada, Niikko totesi Lännen Medialle.

Haavistolla ei kommentoitavaa

Niikko korostaa, että ulkoasiainvaliokunnalla ei ole kausityöasiassa päätöksentekoroolia.

– Tämä me kuultiin keskustelujen perusteella, että hakemisen mahdollisuutta on siis tarjottu.

Hänen mukaansa hakemiseen olisi voitu käyttää Finnairin koneita. Suomeen ehti saapua yksi koneellinen ukrainalaisia maan omalla charterilla.

– Lupien saanti oli nopeampi Ukrainan kautta, eli lentolupa vaati Ukrainan viranomaisten luvan.

Niikko kehuu, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on pitänyt ulkoasiainvaliokunnan hyvin ajan tasalla. Edellisen kerran Haavisto kävi tilannetta läpi valiokunnalle viime viikolla. Asiaan palataan vielä myöhemmin.

Haavistolla ei ollut torstaina uutta kommentoivaa kausityöntekijöiden tilanteesta.

Useat ministeriöt selvittävät, miten Suomeen saadaan ammattitaitoisia työntekijöitä maatiloille.

– Byrokratiavääntöä on ollut paljon, mutta haluttomuus on tullut Ukrainasta. Maassa pelätään, että palatessaan työntekijät toisivat virusta. Eihän Suomi voikaan antaa sadan prosentin vakuutta, että kaikki lähtisivät terveinä takaisin, Mika Niikko toteaa.

Hän sanoo, että Suomi on tehnyt kaikkensa kausityöntekijöiden saamiseksi maahan. Kyse on enemmän Ukrainan haluttomuudesta.

– Luulen, että jatko riippuu siitä, mitä Ukrainan päässä päätetään. Päätös on ukrainalaisten käsissä.

200:n ukrainalaisen lähtölupa oli tiukoilla

Yhteensä Suomeen on tähän mennessä saapunut noin 400 ulkomaista kausityöntekijää, kerrottiin Huoltovarmuuskeskuksen Varmuuden vuoksi -verkkolehdessä keskiviikkona.

– Viime viikolla maahan ehti saapua yksi 200 hengen lentokoneellinen työntekijöitä. Heidänkin lähtölupansa oli tiukoilla, ja aiheutti Ukrainassa hallinnon sisäistä kädenvääntöä, valmiusasiamies Jaakko Pekki Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osastolta kuvailee julkaisussa.

Hänen mukaansa diplomaattinen ponnistelu lupien saamiseksi jatkuu kuitenkin edelleen

– Vaikka rajat ovat kiinni, neuvoteltiin erikoisjärjestelyt 1500 Ukrainasta tulevalle ammattilaiselle, jotka olisivat karanteenin jälkeen päässeet työskentelemään kasvitarhoilla ja viljelyksillä. Valitettavasti Ukrainan hallitus päätti estää heidän lähtönsä.

– Siellä pelätään, että siirtotyöläiset tuovat virusta mukanaan syksyllä ulkomailta palatessaan. Se on ymmärrettävää, sillä ukrainalaisia on työskennellyt paljon myös maissa, joissa epidemiatilanne on huomattavasti vakavampi kuin Suomessa, Jaakko Pekki pahoittelee.