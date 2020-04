Surun ja surman vuosi 1920 jätti jälkeensä autioita taloja ja toista sataa orpolasta

Jos Inarin kirkkoherra Jalmari Tela olisi tiennyt, mitä tuleman pitää, hän tuskin olisi matkustanut Norjaan.

Eletään vuoden 1920 ensimmäisiä päiviä. Nuori kirkkoherra on muuttanut Inariin neljä vuotta aiemmin Kolarista, missä hän on hoitanut sikäläistä kirkkoherran virkaa. Pappisperheeseen on siunaantunut lapsia, joista nuorin on vielä imeväisiässä.

Perhe jää kotiin Inarin kirkolle, kun Jalmari Tela matkustaa porokyydillä pohjoiseen.

Samaan aikaan kirkkoherran kanssa, tai kenties samassa seurueessa, Norjan puolelle Näätämöön matkustaa myös Kaamasen kylästä elintarvelautakunnan puheenjohtaja renkeineen.

Toiveissa on, että rajan takaa löytyy helpotusta kotiseudun ruokapulaan. Edellisvuoden sato on jäänyt surkeaksi, eikä metsäkään ole tarjonnut antimiaan tavalliseen tapaan. Katoa on seurannut talvi, joka tuntuu jokaisen inarilaisen sisuksissa. Jopa viljasta ja perunasta on huutava pula.

Myös Norjassa ruokavarastot ovat ehtyneet, mutta jotakin Ruijan-matkaajilla sentään on kotiin tuotavanaan.

Paluumatka ei kuitenkaan suju ongelmitta. Yhtäkkiset oireet kielivät, että rajan takaa on tarttunut mukaan muutakin kuin tavaraa.

Tuli on irti

Ensimmäisenä sairastuu elintarvelautakunnan puheenjohtaja. Kuume nousee nopeasti liki neljäänkymmeneen asteeseen, kova särky leviää päästä kaikkialle jäseniin. Kurkku on äkkiä kuin tulessa, ja henkeä ahdistaa.

Pian samoista oireista kärsii myös muu talonväki. Eikä aikaakaan, kun taudin kourissa on koko Kaamasen kylä.

Inarin ja Utsjoen aluelääkäri Yrjö Jukola kutsutaan kiireesti hätiin. Tammikuun 10. päivänä Jukola tutkii potilaat ja toteaa heidän sairastavan espanjantautia.

Lääkärille tauti on entuudestaan tuttu, sillä se on poikennut aiemminkin pohjoiseen. Mutta tällä kertaa oireet ovat rajumpia, sairastuneet sairaampia.

Pian käy ilmi, että tauti myös tarttuu ja leviää karkuun päässeen tulen lailla. Kaamasesta se ehtii Partakkoon, Menesjärvelle, kirkonkylään – ja sieltä edelleen kylästä ja talosta toiseen.

Tieto ensimmäisistä kuolonuhreista kantautuu Partakosta 14. tammikuuta. Kaamasessa tauti vaatii ensimmäiset uhrinsa vain muutamaa päivää myöhemmin, 18. tammikuuta. Se vie 17-vuotiaan talollisen tyttären Hilma Kangasniemen ja 40-vuotiaan poikamiehen Torsten Waenerbergin.

Toistamiseen kylään poikennut Jukola toteaa pelkästään Kaamasessa sairastuneiden määräksi jo 45 henkeä.

Kirkonkylässä tauti iskee ensitöikseen pappilaan. Kirkkoherran lisäksi sairastuu myös muu perhe.

Kuluu vain muutama päivä, ja pahin tapahtuu: kirkkoherra Jalmari Tela menettää espanjantaudille sekä 32-vuotiaan Hilja-vaimonsa että pienen lapsensa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Neljäs tautiaalto

Muualla maailmassa tappava influenssapandemia on raivonnut jo lähes kaksi vuotta.

Espanjantaudiksi nimetyn influenssan aiheuttaja on harvinaisen ärhäkkä A-virus. Sen voimasta kertoo uhrien ikä: vitsaus on vienyt hautaan etenkin terveitä työikäisiä.

Maailmalla uhrien määrä on noussut jo kymmeniin miljooniin. Suomessa espanjantautiin kuoli kolmen ensimmäisen aallon aikana jopa 37 000 ihmistä. Se on paljon kolmen miljoonan asukkaan maassa, jossa väki on sota- ja nälkävuosien ja muiden kulkutautien jäljiltä muutoinkin sairaalloista ja kuolleisuus tavallista korkeampi.

Nyt espanjantauti iskee Inariin ennennäkemättömän rajuna. Missään muualla se ei ole rynninyt samalla voimalla.

Pirtua ja konjakkia

Ensimmäisten tautitapausten jälkeen epidemia leviää uskomattomalla vauhdilla. Aluelääkäri Yrjö Jukolalla pitää niin kiirettä, ettei hän ehdi riisumaan peskiään edes yöksi.

Inarin sairaalan seitsemän vuodepaikkaa täyttyvät hetkessä. Ainoa sairaanhoitaja Ylioja taikoo jostain lisää vuoteita, kunnes sairastuu itsekin.

Hänen tehtävänsä ottaa hoitaakseen sairaalan talonmies, saksalainen kullankaivaja Otto Schneider. Tämä lämmittää huoneet, keittää ruuat, ruokkii potilaat ja hoitaa heitä lääkärin ja vuoteessa makaavan sairaanhoitajan ohjeilla. Samaan aikaan hänen oma vaimonsa ja lapsensa kärvistelevät kotona sairauden kourissa.

Apteekkari Jaakko Eräsen mukaan kirkonkylässä on pahimmillaan terveenä vain lääkäri, kaksi muuta miestä sekä apteekkarin vaimo.

Lääkäriä haetaan sairaiden avuksi milloin millekin kulmalle pitäjää. Porokyydillä hän kulkee väsymättä talosta taloon ja tekee sen minkä voi.

Pirtu loppuu pian

Lääkkeeksi tohtorilla ei ole tarjota muuta kuin pirtua, johon hän kirjoittaa reseptejä kylän apteekkiin. Pirtun loputtua sairaita lääkitään keitettyyn maitoon sekoitetulla konjakilla ja aspiriinilla. Moni kokee saavansa viinasta ihmeesti apua.

Eenokki Kangasniemi lähetetään kiireesti Rovaniemelle hakemaan täydennystä lääkevarastoihin. Jo alkumatkasta Paljakaisessa kovatuisku katkaisee hevosmiehen taipaleen päiväkausiksi. Kun hän aikanaan palaa, tautiepidemia on Inarissa jo ohi.

Kirkkoherra Tela toipuu sairasvuoteeltaan ja alkaa organisoida kaikki kynnelle kykenevät apuun sairastaloihin. Usein avuntuojat ovat auttamatta myöhässä. Heidän tehtäväkseen jää kuljettaa pirtteihin, navettoihin ja teiden varsille sortuneet vainajat Inarin kirkkomaalle.

Tammikuun loppuun mennessä tautiaalto on saavuttanut Inarissa huippunsa. Pohjolan Sanomat (28.1.1920) uutisoi, että Inarissa on kuollut kolmessa vuorokaudessa 16 henkeä, heistä kirkonkylässä 12 ja Ivalossa neljä.

Lääkärin arvion mukaan kunnan 2 000 asukkaasta sairaana on 1 800.

Jukola sähköttää lääkintöhallitukselle hätäsanoman ja pyytää lähettämään sairastuneiden avuksi kaksi sairaanhoitajaa.

Aikanaan apu saapuukin. Oulun maaherran Matts von Nandelstadhin määräyksestä Inariin saadaan Punaisen Ristin kiertävä ambulanssi ja pari oululaista diakonissaa. Helena Matilainen ja Olga Mustonen rientävät sairastalosta toiseen ja auttavat niitä, joiden kohdalla apu ehtii ajoissa.

Taloja autioituu

Kuin ihmeen kaupalla epidemia onnistuu ulottamaan lonkeronsa paikkakunnan syrjäisimpiinkin kolkkiin.

Ronkajärveltä lähimpään taloon on matkaa 20 kilometriä, mutta silti Uula ja Raudna Westin kolme lasta kuolevat taudin kourissa.

Rudolf Siivikon talo Paadarjärven rannalla autioituu, kun tauti vie isännän, vaimon ja kolme alaikäistä lasta. Samoin käy Menesjärven kievaria pitäneen Ville Kangasniemen perheelle.

Eräässä talossa Menesjärvellä sairastunut äiti on hakeutunut kahden lapsensa kanssa navetan lämpöön. Elintarpeita tuomaan tullut kulkija löytää talon autiona ja äidin lapsineen kuolleena navetasta. Toinen lapsista tosin aukoo vielä silmiään, mutta hetken kuluttua on hänkin vainaa.

Väylän kylän opettaja Juhani Aikio yrittää suojautua taudilta pakenemalla vuoteineen päivineen latoon Aarniniemessä. Sieltä hänet löydetään, joko taudin tai pakkasen tappamana.

Moni syrjäkylän asukas sortuu taipaleelle lähdettyään hakemaan apua. ”Täällä onkin monen kuolinvuode vasta ollut puhdas, mutta kylmä”, kirjoittaa apteekkari Pohjolan Sanomissa (3.3.1920).

Akujärven kylästä eräs mies tuo veljensä hevoskyydillä kirkolle sairaalaan. Kookas ja jykevärakenteinen potilas hengittää katkonaisesti ja kertoo olleensa koko ikänsä terveenä. Seuraavana päivänä miehen hengitys katkeaa lopullisesti. Veli lähtee hevosineen paluumatkalle mutta uupuu kesken matkan. Yhden miehen sijaan kuolema korjaa molemmat veljekset.

Lapset kestävät surmantautia paremmin kuin aikuiset, mutta Lapin erämaissa heidän kohtalonaan voi olla nälkäkuolema tai paleltuminen. Huonoimmillaan perheen aikuisista ei ole edes lämmittämään taloa, saati huolehtimaan muulla tavoin jälkikasvustaan tai talon eläimistä.

Karanteeni tepsii

Sitten ovat vielä jälkitaudit, jotka vaanivat varsinaisesta taudista selvinneitä. Influenssaa seuranneeseen keuhkotulehdukseen kuolee jopa enemmän väkeä kuin itse tautiin.

Osalle käy kuin solojärveläiselle Lukkarin Sammelille. Jälkitauti iskee korviin ja vie niistä kuulon.

Muita lääkärin toteamia lisätauteja ovat houretilat, psykoosi, hermotulehdukset ja munuaistulehdukset.

Mutta on niitäkin harvoja, jotka onnistuvat välttämään koko vitsauksen.

Jo kaksi vuotta aikaisemmin, taudin liikkuessa Tenon laaksossa, utsjokelainen Oula Iivari Helander on päättänyt puijata espanjalaista. Hän on kaivanut haudan, asettunut sen pohjalle makaamaan ja peittänyt itsensä turpeella, jotta tauti ohi kulkiessaan luulisi hänen kuolleen.

Kauanko Helander haudassaan piileskeli, sitä tarina ei kerro. Espanjantautia hän ei kuitenkaan saanut.

Kauhujen talvena 1920 Paadarjärven rannalla Lusmaniemen isäntä Lusman Piettari päättää turvautua toisenlaisiin konsteihin. Hän antaa tervapadan kiehua yötä päivää ja työntää tervankatkuaan sisälle pirttiin.

Hän myös eristää perheensä muulta maailmalta. Postimiehellä tai muilla matkalaisilla ei ole näinä aikoina taloon mitään asiaa. He saavat toimittaa asiansa ikkunan takaa ja yöpyä ulkorakennuksessa. Vieraiden lähdettyä kaikki tavarat, joihin he ovat ehtineet koskea, voidellaan pikiöljyllä.

Nämä keinot tepsivät: Lusmaniemessä espanjantautiin ei sairastu kukaan.

Ruumisarkkujen jono

Kun tauti alkaa kaataa inarilaisia oikealta ja vasemmalta, haudankaivaja Matti Turusen urakka Inarin kirkkomaalla käy mahdottomaksi. Pelkästään helmikuun ensimmäisen viikon aikana kuolee lähes 80 ihmistä.

Apumiehistä huolimatta jokaiselle vainajalle ei ehditä tehdä omaa hautaa. Suuri osa espanjantaudin uhreista päätetään laskea joukkohautaan hautausmaan perälle.

Koska kirkkoherrakin on sairas, hautaamaan päästään vasta maaliskuussa. Silloin vainajia riittää jonoksi asti.

Ivalosta ruumisarkut tuodaan hevoskyydillä, muualta kylistä pororaidolla. Pisimmillään murheellinen kulkue venyy kymmenien arkkujen mittaiseksi.

Sammeli ja Anna-Maria Aikio tuovat kirkolle haudattavaksi kerralla viisi lastaan.

Sunnuntaina 14. maaliskuuta kirkkoherra Jalmari Tela siunaa hautaan 22 vainajaa, viikkoa myöhemmin 62. Synkin päivä on 28. maaliskuuta. Silloin haudan lepoon päätyy 93 inarilaista.

Arkku toisensa perään laskeutuu syvälle Inarin kirkkomaan multiin. Yhdessä niistä lepää kirkkoherran oma puoliso, toisessa lapsi.

Tela seisoo haudan reunalla ja tekee minkä täytyy, mutta entiselleen hän ei palaa. Rippikoulut jäävät pitkäksi aikaa pitämättä ja paikkakunnan jumalanpalveluselämä hiipuu.

Väestökatastrofi

Maaliskuun lopussa kaikki on ohi.

Inarin hautausmaalla lepää liki kaksi sataa espanjantaudin uhria. Moni mies on menettänyt vaimonsa, äiti lapsensa, isäntä renkinsä. Toista sataa lasta on jäänyt orvoksi.

Kirkkoherra Telan kirjanpidon mukaan espanjantauti tappoi Inarissa 49 alle kymmenvuotiasta lasta, 65 miestä ja 74 naista – kaikkiaan 188 henkeä. Se oli lähes kymmenesosa kunnan noin 2 000 asukkaasta.

Rajuimmin tauti rokotti saamelaisia, joita oli kuolleista enemmistö. Tämän seurauksena suomalaisten määrä ohitti Inarissa ensi kertaa saamelaisten määrän.

Sittemmin muuttoliike vahvisti asetelmaa entisestään, kun etenkin Suomeen liitetystä Petsamosta muutti Inariin suomalaista väkeä. Suomalaisten määrä kasvoi, saamelaisten ei juurikaan.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Miksi tauti tappoi juuri Inarissa?

Koko maassa espanjantauti tappoi alle prosentin väestöstä, Inarissa lähes kymmenen prosenttia. Miksi sairaus runteli juuri Inaria niin pahoin?

Syiksi on arveltu hoidon puutetta, heikkoa ravintoa, huteria asuntoja ja alkeellista hygieniaa. Terveet ja sairaat söivät samoista astioista, ja ihmiset panivat maaten lattialle, johon toiset olivat sylkeneet.

Eristyksissä eläneet inarilaiset eivät osanneet suojautua tarttuvalta taudilta sitäkään vähää kuin muut suomalaiset.

Lisäksi tautiepidemiaa edeltäneet katovuodet ja nälänhätä olivat luoneet otollisen maaperän influenssan tuhovoimalle.

Orpojen kunta

Surun ja surman vuosi 1920 vaikuttaa Inarin elämään vielä pitkään. Julma tauti jättää ruman jälkensä koko yhteisöön.

Kymmenet työikäiset ovat kuolleet ja noin 120 lasta jäänyt orvoksi. Osa huonokuntoisista vanhuksista on heitteillä.

Lääninviranomaiset perustavat Lapin apu -toimikunnan huolehtimaan orpojen tulevaisuudesta. Oulun diakonissakodin johtaja Elin Smarin matkustaa Inariin selvittämään tilannetta.

NNKY:n omistama Riutulan lastenkoti Muddusjärven rannalla täyttyy lapsista. Sen rinnalle perustetaan nimismiehen entiseen virkataloon Toivoniemeen toinen orpokoti. Siellä asuu enimmillään viitisenkymmentä lasta.

Kodittomat saavat katon päänsä päälle, nälkäiset ruokaa vatsantäytteeksi. Hengen ruokaa tarjoaa kansakoulu, joka toimii orpokodissa.

Toivoniemen ensimmäiseksi johtajaksi valitaan Oulusta inarilaisten avuksi saapunut diakonissa Olga Mustonen.

Elämä jatkuu

Vähitellen elämä Inarissa palaa arkisiin uomiinsa.

Henkensä kaupalla espanjantaudin runtelemia hoitanut aluelääkäri Yrjö Jukola vaihtaa paikkakuntaa, kun hänen viransijaisuutensa Inarissa päättyy.

Myös pappilassa on tullut aika vaihtaa isäntää.

Kirkkoherra Jalmari Telalta Inarin-vuodet ovat vieneet melkein kaiken mutta sentään antaneetkin jotain. Vuonna 1923 Tela jättää Inarin ja siirtyy kirkkoherraksi Juukaan, Pohjois-Karjalaan.

Mukanaan hänellä on repullinen raskaita muistoja sekä tuore vaimo, oululainen diakonissa Helena Matilainen.

Lähteet:: Lehtola, Laura: Viimeinen katekeetta, Lehtola, Teuvo: Kolmen kuninkaan maa, historian Inari, Lehtola, Teuvo: Lapinmaan vuosituhannet, Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset suomalaiset, kohtaamisia 1896–1953, Lehtola, Veli-Pekka (toim.): Inari, Aanaar – Inarin historia jääkaudesta nykypäivään,Linnanmäki, Eila: Espanjantauti Suomessa, influenssaepidemia 1918–1920, Vahtola, Jouko: Espanjantauti Inarissa 1920. Teoksessa Lehtola, Veli-Pekka (toim.): Kirjoituksia Inarin historiasta, Pohjolan Sanomat ja samimuseum.fi/anaras/historia/espanjan.html.