Susien kannanhoidollinen metsästys on jälleen ministeriön pöydällä

Susien metsästäminen kannanhoidollisin perustein piti tulla mahdolliseksi viime talvena. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi viime joulukuussa suurta huomiota ja ristiriitaa herättäneen asetuksen, jolla sallittiin enintään 20 suden kannanhoidollinen metsästys.

Metsästykselle annetut poikkeusluvat on kuitenkin useissa hallinto-oikeuksissa kumottu. Merkittävin päätös ministeriön mukaan on Turun hallinto-oikeuden ratkaisu tiistailta.

Turun hallinto-oikeus linjasi tuolloin, että kannanhoidollista metsästystä varten annetun asetuksen päämäärä ja perustelut eivät ole riittäviä. Samalla se kumosi Suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan kolmen suden pyyntiin viime helmikuulta.

Metsästyksen sallivan asetuksen päämääräksi on kirjattu, että “suotuisalla suojelun tasolla olevalla susikannan rajoitetulla metsästyksellä säädellään susikannan kasvua ja pyritään vähentämään susikantaan liittyviä sosioekonomisia konflikteja”.

– Samalla haluttiin edistää suden hyväksyttävyyttä niin, että susikannan suotuisa suojelutaso voidaan turvata, kertoo neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä.

Suomessa pitää nyt arvioida joko päämäärää tai sen perusteluita uudelleen.

– Joudumme nyt siltä osin uudestaan sorvin ääreen, Niemi sanoo STT:lle.

Tämän lisäksi ministeriössä pohditaan, pitäisikö kannanhoidollisesta metsästyksestä tehdä uusia päätelmiä Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusien tietojen perusteella.

Luonnonvarakeskus julkaisi pari viikkoa sitten uutta tietoa susikannasta. Johtopäätöksenä oli, että Suomen nykyinen susikanta on liian pieni säilyäkseen geneettisesti elinvoimaisena.

Luke antoi myös laskentamallin, jolla voidaan laskea susikannan suotuisan suojelun tason viitearvo. Viitearvon suuruus riippuu Luken mukaan monesta tekijästä, muun muassa siitä, millaisen riskitason päättäjät valitsevat susikannan kehitykselle. Lopullinen arvio jäi siis poliittisille päättäjille.

Torstaina eduskunnassa oli määrä käsitellä kansalaisaloitteesta valmistunutta mietintöä, joka edellyttää metsästyslain täsmentämistä. Tällöin sääntely sallisi suden metsästyksen poikkeusluvan perusteella, “jos siitä ei ole haittaa lajin suotuisan suojelutason säilymiselle tai sen saavuttamiselle”.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kansanedustajista vain vihreiden Jenni Pitko ja Tiina Elo sekä vasemmistoliiton Mai Kivelä vastustavat muutosta. Heidän mukaansa tämä tarkoittaisi metsästyksen kynnyksen alentamista nykyisestä ja metsästyksen aloittamista ennen kuin susikanta on suotuisan suojelun tasolla.

Ministeriön Sami Niemen mukaan on oletettavaa, että täsmennys lakiin tehdään mietinnön mukaan, mutta maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) viime kädessä päättää asiasta.

Milloin on tiedossa, tuleeko susien kannanhoidollinen metsästys mahdolliseksi lähitulevaisuudessa?

– Varmasti syksyn aikana tulevat ratkaisut, hän sanoo STT:lle.

Niemen mukaan lopullinen aikataulu on ministerin käsissä.

Susi on tiukasti suojeltu laji, kanta maaliskuussa noin 300

STT

Susi on EU:n luontodirektiivin mukaan Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella tiukasti suojeltu laji. Suojelusta voidaan poiketa vain, jos metsästykselle asetetaan selkeä tavoite ja osoitetaan, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole.

Vahinko- ja turvallisuusperusteilla poikkeuslupia voidaan myöntää.

Luonnonvarakeskuksesta (Luke) on arvioitu, että geneettisesti pienin elinvoimainen populaatio asettuu millä tahansa laskutavalla reiluun 500 suteen. Tuorein Luken kanta-arvio on maaliskuulta, jolloin Suomessa oli sen mukaan noin 300 sutta.

Sen jälkeen on syntynyt pentuja, joten syksyn kannan arvioidaan olevan suurempi. Kannan arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa, jos vuosittainen kuolleisuus pysyy ennallaan.