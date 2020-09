Suuri määrä korkeakouluopiskelijoita on altistunut koronavirukselle Turussa – Lääkäri muistuttaa, että opiskelijatapahtumissakin on noudatettava koronaohjeita

Viidellä korkeakouluopiskelijalla on todettu koronatartunta Turussa. Altistuneita voi olla huomattavan paljon, viranomaiset selvittävät parhaillaan tartuntaketjuja. Opiskeluiden alkaminen on käynnistänyt opiskelijatapahtumat kaikkialla maassa. Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa, että on myös opiskelijoiden vastuulla yrittää huolehtia siitä, että koronatilanne pysyy hallinnassa.