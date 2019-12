Suurin osa al-Holin suomalaisista lapsista on alle kouluikäisiä – joukossa on myös orpoja

Keskustelu äitien ja lasten kotiuttamisesta kuumeni taas tänään. Jussi Halla-ahon mielestä palautukset ovat konkreettinen uhka suomalaisten hengelle ja terveydelle: "Jos he (naiset) pääsevät Suomeen, he voivat vapaasti jatkaa myrkyllisen ideologiansa kylvämistä."

Suomen viranomaisilla on melko tarkat tiedot al-Holin leirillä Syyriassa olevista suomalaisista. Lähteestä hieman riippuen leirillä kerrotaan olevan kymmenkunta suomalaista naista ja kolmisenkymmentä lasta.

Suurin osa lapsista on hyvin pieniä. Mediatietojen mukaan yli puolet heistä on alle viisivuotiaita, ja osa heistä on syntynyt leirillä. Joukossa on todennäköisesti myös muutamia orpoja.

Leiri on kurdiviranomaisten hoidossa. Tämänhetkisten tietojen mukaan on yksinomaan heidän päätettävissään, ketkä leiriltä saavat poistua, eikä lasten todennäköisesti sallita lähtevän sieltä ilman ainakin toista vanhempaansa. Orpolapset ovat poikkeus.

Olot leirillä erittäin haastavat

Kaikkiaan al-Holissa on vajaat 70 000 naista ja lasta.

Heistä noin 60 000 on syyrialaisia tai irakilaisia. Loput edustavat muita kansallisuuksia. He asuvat leirissä omalla alueellaan erittäin haastavissa oloissa.

Isisin alueella eläneiden ja leirille päätyneiden suomalaisnaisten tarinat ja taustat ovat vaihtelevia.

Osa on mennyt Suomessa naimisiin maahanmuuttajataustaisen muslimimiehen kanssa, kääntynyt itsekin muslimiksi ja lähtenyt miehen mukana esimerkiksi Syyriaan. Osa on avioitunut vastaavalla tavalla ulkomailla ja osa lähtenyt alueelle omin päin. Joukossa on myös naisia, jotka ovat itsekin maahanmuuttajataustaisia.

Lastenhuoltoilmoitukset tehty

Leiriltä ei tiettävästi ole toistaiseksi palannut yhtään suomalaista.

Lännen Media uutisoi marraskuun alussa, että kaikista sota-alueille lähteneistä suomalaisista perheistä ja al-Holin pakolaisleirillä olevista suomalaislapsista on tehty sosiaaliviranomaisille lastensuojeluilmoitus.

– Lastensuojeluilmoitukset on tehty kaikista niistä suomalaislapsista, joiden tiedetään olevan näillä alueilla. Mikäli viranomaisilla on riittävästi tietoa kriisialueilla syntyneistä lapsista, myös heistä on tehty lastensuojeluilmoitus, sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Ritva Halila kertoi Lännen Medialle.

Suomessa tehty lastensuojeluilmoitus ei käytännössä juuri auta sota-alueilla tai al-Holin leirillä olevia lapsia, sillä lastensuojeluviranomaiset voivat toimia vain Suomessa.

– Viranomaiset voivat tehdä ulkoministeriöön virka-apupyyntöjä, ja konsulipalvelut tekevät työtä omalta osaltaan. Suomessa viranomaiset ovat voineet vain tehdä erilaisia selvityksiä ja valmistelutöitä näiden lasten tilanteesta, Halila sanoi tuolloin.

Jussi Halla-aho kritisoi voimakkaasti

Oppositiossakoko asetelmaa ja siihen liittyviä epäselvyyksiä on arvosteltu ankarasti.

Viimeksi keskiviikkona aamupäivällä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kysyi välikysymyksen tiedotustilaisuudessa, onko käynnissä viranomaisoperaatio isis-perheiden tuomiseksi tai avustamiseksi Suomeen?

– Onko vai eikö ole? Halla-aho tivasi.

– Muut Pohjoismaat ovat avustaneet takaisin lähinnä pieniä orpolapsia. Suomen tapauksessa puhutaan aikuisista naisista, jotka ovat omasta halustaan matkustaneet kalifaattiin ja vähintään tukeneet islamistien hirmutekoja, elleivät ole suorastaan osallistuneet niihin.

Halla-aho huomautti, että Suojelupoliisin arvion mukaan on todennäköistä, että Suomeen päästyään nämä naiset jatkavat terroristista toimintaansa ja vahvistavat täällä jo olevaa jihadistista alamaailmaa.

– He ovat konkreettinen uhka suomalaisten hengelle ja terveydelle

– Jos he pääsevät Suomeen, he voivat vapaasti jatkaa myrkyllisen ideologiansa kylvämistä.