Suuruudenhulluihin ideoihin taipuvainen taiteilijakaksikko kysyi, mitä maailmassa pitäisi kasvattaa – vastaus yllättää ajankohtaisuudellaan

Kesäkuussa museot saavat taas avata ovensa yleisölle. Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin taideprojekti Museum of Becoming muuttui koronakevään aikana yhtäkkiä ajankohtaisemmaksi kuin arvattiin. Helsingin taidemuseossa Hamissa avautuva näyttely kysyy, minkälainen on uusi maailmamme.