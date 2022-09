Tämän syksyn ylioppilaskirjoitukset käynnistyivät maanantaina äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella.

Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) mukaan yhteensä 9 082 kokelasta oli ilmoittautunut päivän kokeisiin, mikä on kuusi kokelasta enemmän kuin syksyn 2021 kokeissa. Valtaosa eli 8444 ilmoittautumisista oli suomen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen.

YTL:n mukaan kokeet sujuivat pääosin rauhallisesti. Lautakunnan tekniseen tukeen tuli joitakin kymmeniä yhteydenottoja, mikä on tavanomainen määrä tutkintopäivinä. Kahdessa lukiossa kokeiden aloitus viivästyi 30–60 minuuttia koetilan palvelimen ongelmien takia. Viivästys koski yhteensä noin kahtasataa kokelasta. Viivästys hyvitettiin kokelaille täysimääräisenä.

Yhteensä syksyn ylioppilastutkintoon on YTL:n mukaan ilmoittautunut 44 600 kokelasta, mikä on noin 700 vähemmän kuin syksyllä 2021. Ilmoittautumisia eri aineissa ja oppimäärissä on noin 91 000 eli noin tuhat vähemmän kuin vuosi sitten. Luvuissa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Ylioppilastutkinto viettää tänä vuonna myös juhlavuotta. 26.8.2022 tuli kuluneeksi 170 vuotta siitä, kun keisari Nikolai I vahvisti yliopiston statuutit kirjallisten kokeiden ottamisesta yliopistojen suullisten pääsykuulusteluiden rinnalle ja kokeet sidottiin lukion oppimäärään.