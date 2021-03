Syyrian sota ja Yhdysvaltojen passiivisuus lisäsivät Venäjän vaikutusvaltaa Lähi-idässä

Syyrian sota on käynyt osanottajilleen kalliiksi, mutta ehkäpä selkein hyötyjä sodassa on ollut Venäjä. Se on aggressiivisella osallistumisellaan saanut itselleen Lähi-idässä kaipaamansa suuremman roolin. Samalla Venäjä on varmistanut sen, että Damaskoksessa on sille myönteinen hallitus myös pitkälle tulevaisuuteen. – Yhdysvaltojen valinta ja kyvyttömyys olla merkittävässä roolissa Syyriassa avasi tämän tilaisuuden Venäjälle, ja Venäjä on nyt…