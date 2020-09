Syyte: New Yorkissa poliisina työskennellyt mies välitti Kiinaan tietoja, Kiinan konsulaatti mukana juonessa

New York Timesin mukaan 33-vuotias mies välitti Kiinalle tietoa poliisin toimintatavoista ja käytännöistä. Kiina maksoi miehelle kymmeniä tuhansia dollareita, mikä on herättänyt huolta Yhdysvalloissa useammista vastaavista tapauksista.

New Yorkin poliisissa työskennellyttä miestä vastaan on nostettu syytteet, joiden mukaan hän vakoili ja välitti tietoa Kiinaan, uutisoi muun muassa New York Times (NYT).

Syytteiden mukaan mies työskenteli Kiinan valtion hyväksi vuodesta 2018 lähtien. Hänet otettiin kiinni maanantaina.

33-vuotiaan miehen pääasiallinen tehtävä oli kerätä tietoja New Yorkin tiibetiläisen yhteisön asioista ja raportoida niistä Kiinaan. Hän pyrki tunnistamaan tiedustelulähteitä ja yhteisön aktiivisia jäseniä.

Hänen yhteyshenkilönsä olivat New Yorkin Kiinan-konsulaatin henkilöstöä.

Kiina maksoi miehelle kymmeniä tuhansia dollareita, NYT kertoo.

Lisäksi mies kertoi Kiinaan New Yorkin ja Yhdysvaltain poliisin käytännöistä ja toimista. Muutamia kertoja syytetty oli NYT:n mukaan päästänyt Kiinan konsulaatin henkilöstöä poliisin tapahtumiin ja tiloihin.

Kiina on miehittänyt Tiibetiä 50-luvun alusta lähtien. Tiibetin hengellinen johtaja Dalai Lama on ollut maanpaossa 1959 lähtien.

Turvaluokitus armeijassa

Syytetyllä miehellä on Yhdysvaltain kansalaisuus, mutta hän on syntynyt Kiinassa, ja hänellä on tiibetiläistausta.

Hän oli saanut NYT:n mukaan poliittisen turvapaikan Yhdysvalloista, kun hän oli väittänyt, että Kiinan viranomaiset kiduttavat häntä tiibetiläisyyden vuoksi.

Poliisityönsä lisäksi 33-vuotias kuului armeijan reservijoukkoihin, jossa hänellä oli osittainen pääsy salattuihin tietoihin.

Parin vuoden ajan jatkuneen vakoilun paljastuminen on herättänyt Yhdysvalloissa huolta siitä, missä kaikkialle Kiinalla voi mahdollisesti olla tiedonvälittäjiä.

Hiljattain Yhdysvallat sulki kiinalaiskonsulaatteja maaperältään, koska ne olivat yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan teollisuusvakoilleet vuosikausien ajan.