Syyttäjä: Turussa lähes 30 vuotta sitten kadonnut lakimies surmattiin ampumalla, ruumis upotettiin ankkurin avulla

Turussa lähes 30 vuotta sitten kadonnut lakimies surmattiin ampumalla, syyttäjä sanoo.

Syyttäjä Niina Merivirran mukaan murhasta syytetty, nykyisin 68-vuotias mies houkutteli lakimies Ilpo Härmäläisen purjeveneeseensä, missä ampui tätä ainakin kerran selkään ja päähän. Sen jälkeen mies pakkasi uhrin ruumiin muovisäkkeihin ja upotti sen mereen käyttäen ankkuria painona, syyttäjä sanoo.

Oikeudenkäynti lakimiehen murhasta on jatkunut tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Käsittely oli jonkin aikaa keskeytyksissä lisätutkinnan takia, koska uhrin ruumis löytyi viime kuussa merestä Turun Airiston edustalta.

Merivirran mukaan syytetty oli kokenut purjehtija joka tiesi, missä väylällä oli syvintä.

– Keskellä väylää hän on surmannut Härmäläisen erittäin todennäköisesti revolverillaan — Tekotapa on ollut teloitustyyppinen ja raukkamainen. Uhria on ammuttu ensin selkään. Toinen laukauksista on todennäköisesti ollut niin sanottu lopetuslaukaus, jolla on varmistettu uhrin kuolema, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan mies halusi välttää konkurssin ja petostutkinnan

Syytetty mies toimi aikoinaan mainostoimistoyrittäjänä ja tunsi Härmäläisen. Hän kiistää edelleen syytteen täysin.

Härmäläinen oli 33-vuotias tuore isä, kun hän katosi Turussa elokuun 3. päivänä vuonna 1994. Hänen katoamisensa otettiin uudestaan aktiiviseen tutkintaan viime vuonna, ja epäilty otettiin kiinni elokuussa. Murhaoikeudenkäynti alkoi joulukuussa.

Aikanaan juttua tutkittiin tappona. Nyt, lähes 30 vuotta myöhemmin, murhaa lukuun ottamatta lievemmät henkirikosnimikkeet ovat jo vanhentuneet.

Syyttäjän mukaan mainosmies murhasi Härmäläisen välttääkseen konkurssin ja poliisitutkinnan. Syyttäjän mukaan syytetty oli aiemmin vuonna 1994 ottanut Härmäläisen yrityksen mukaan laskutussopimusjärjestelyyn, jossa tekaistiin laskuja ja jonka tarkoituksena oli pelastaa syytetyn mainostoimisto konkurssilta.

Kun Härmäläinen tajusi tulleensa erehdytetyksi, hän aikoi mennä ilmoittamaan asiasta poliisille, syyttäjä sanoo. Miehen on syytetty vieneen Härmäläisen käyttämälleen purjeveneelle, surmanneen tämän ja kätkeneen ruumiin.

Laskutuskuvio johti joka tapauksessa poliisitutkintaan ja tuomioon nyt syytetylle miehelle ja toiselle miehelle. Tuomio tuli vuonna 1996 törkeästä petoksesta.