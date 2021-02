Syyttäjä vaatii sakkoa Aarnion luvattomasta auttamisesta syytetylle poliisimiehelle

Syyttäjä vaatii sakkorangaistusta Helsingin poliisin entiselle rikosylikonstaapelille, jota syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Rikosepäilyn mukaan Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio pyysi rikosylikonstaapelia tarkkailemaan, onko jokin poliisiyksikkö suorittamassa Aarnioon liittyvää salaista tiedonhankintaa. Syyttäjän mukaan syytetty rikosylikonstaapeli käytti tällaiseen tarkkailuun työaikaansa kahdesti loppuvuonna 2016.

Syytetty kiistää toimineensa syytteessä kuvatulla tavalla miltään osin. Hän katsoo myös, että teko olisi joka tapauksessa kokonaisuutena ottaen vähäinen.

Syytetty rikosylikonstaapeli on sittemmin irtisanottu Helsingin poliisista. Hän on valittanut irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Yleinen etu ei vaatinut Aarnion syyttämistä

Myös Aarniota epäiltiin asiassa rikoksesta, sillä yllytys virkarikokseen on rangaistava teko. Aarniota vastaan ei kuitenkaan nostettu syytettä, sillä hän oli syyteharkinnan aikaan jo epäiltynä niin kutsutusta Vuosaaren palkkamurhasta. Siitä Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet joulukuussa elinkautiseen vankeuteen. Käräjätuomiosta on valitettu hovioikeuteen.

Yllytyksestä Aarnio olisi syyttäjän mukaan saanut enimmillään sakkoja. Syyttäjän mukaan yhteisen rangaistuksen määräämistä koskevien säännösten johdosta yllytysrikoksella ei olisi ollut vaikutusta kokonaisrangaistukseen.

Syyttämättäjättämispäätöksessä syyttäjä katsoi myös, että koska Aarnio on tuomittu useista virkarikoksista ja hän on jo menettänyt poliisivirkansa, myöskään tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaatinut syytteen nostamista.