Syyttäjän mukaan sarjakuristaja saattoi kiduttaa uhria kuoliaaksi jopa kahden päivän ajan hapettamalla tätä välillä — “Se, ettei dna:ta löydy, on näyttö”

Syyttäjä esitti prostituoidun surmaa koskevassa hovioikeudenkäynnissä uuden todisteen: kuristussolmuun jääneen narun. Naru löytyi tyynyn alta surmatun naisen asunnosta.

Asunnosta löytyi myös nahkahanskat. Syyttäjän mukaan sarjakuristaja käytti kuristaessaan mahdollisesti nahkahanskoja.

– Hän on itse kertonut, että hänellä on nahkafetissi. Hän käyttänyt nahkahanskoja ennenkin kuristaessaan, syyttäjä Eija Velitski kuvaili oikeudelle.

Syyttäjän mukaan siivoamisen lisäksi myös hansikkaiden käyttö on mahdollistanut sen, ettei asunnosta ole löytynyt juurikaan dna-jälkiä.

– Hän on pyrkinyt hävittämään kaikki jäljet liittyen uhrin kuolemaan, mikä osoittaa teon suunnitelmallisuutta. Se, ettei dna:ta löydy on näyttö.

Helsingin hovioikeus ryhtyi keskiviikkoaamuna ratkomaan sitä, kuoliko sarjakuristaja Michael Penttilän, 53, tuorein naisuhri tapon vai murhan seurauksena. Penttilä myöntää tapon mutta kiistä murhan.

Rikos tapahtui vuosi sitten huhtikuussa helsinkiläisen seksityöläisen kotona, jonne Penttilä meni kertomuksensa mukaan ostamaan intiimihierontapalvelua. Käräjäoikeus katsoi teon murhaksi viime vuonna.

Oikeus katsoi todisteena pätkän seksuaaliväkivaltavideosta, jonka Penttilä katsoi kaksi päivää ennen tekoa. Penttilä on kuvaillut käyttäytyneensä uhrinsa kuristamisen jälkeen samalla tavalla kuin videon kuristaja käyttäytyy: roikotellut uhrin velttoja käsiä ja taputellut poskille.

– Tällä tekotavalla kuristaminen voi kestää loputtomasti, mikäli uhria välillä hapetetaan. Teko on voinut kestää vaikka kaksi vuorokautta, Velitski kuvaili oikeudelle.

Puolustuksen mukaan Penttilän uhriksi joutuneen seksityöläisen kaulan alueen vammat olivat niin vakavat, että teko oli tapahtunut äkisti eikä vähitellen.

– Totta, vammat olivat hyvin vakavia. Mutta on eri asia, syntyivätkö ne kaikki kuolemaan johtanen kuristamisen aikana, syyttäjä Eija Velitski totesi.

Puolustuksen mukaan Penttilä on myöntänyt taipumuksensa sadomasokistiseen seksiin. Puolustus pyytää oikeutta määräämään Penttilän mielentilatutkimukseen.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin, ettei Penttilän teon aikaista mielentilaa tarvitse selvittää. Käräjäoikeuden mukaan Penttilällä ei ollut muuta syytä tappaa naista kuin “kuristusvimma”.’

Penttilä myöntää henkirikoksen, mutta hänen mielestään kyseessä ei ole murha vaan pikaistuksissa tehty tappo.

Penttilän mukaan hän meni paniikkiin, kun nainen tunnisti hänen asunnossa ja alkoi huutaa nimittäen Penttilää “sarjakuristajaksi” ja “friikiksi”. Penttilän mukaan hän alkoi kuristaa naista tästä syystä ensin käsin, ja sitten lipaston päältä löytyneillä sukkahousuilla.

– Penttilä hakenut töitä ja opiskelupaikkaa ja todennut senkin, että hänen mahdollisuudet elää tässä yhteiskunnassa normaalia elämää ovat melko heikot, puolustusasianajaja Kari Eriksson kuvaili oikeudelle.

– Varmasti se paine, missä Penttilä on elänyt, on vaikuttanut siihen, että Penttilä on toiminut tässä tilanteessa harkitsemattomasti.

Tekonsa jälkeen Penttilä kertoi levänneensä kymmenisen minuuttia makuuhuoneessa sängyllä.

Tämän jälkeen Penttilä kertoi todenneensa naisen kuolleeksi, jonka jälkeen häntä alkoi hirvittää ja hän piilotti naisen sängyn alle. Penttilä väittää menneensä lukkoon, jonka takia hän ei pystynyt poistumaan asunnosta vaan jäi oleilemaan sinne.

Syyttäjän mukaan Penttilä hankki tekoa varten puhelimen ja prepaid-liittymän salatakseen oikean henkilöllisyytensä.

Sovittuaan tapaamisesta Penttilä meni naisen asunnolle. Siellä hän syyttäjän mukaan kuristi naisen kuoliaaksi jossakin kohtaa 31 tunnin aikana kaksin käsin, nahkavyöllä ja sukkahousuilla. Hengenmenetykseen johtanut kuristaminen kesti vähintään 6–8 minuuttia.

– Jossakin vaiheessa uhri menetti henkensä. Sitä kuinka kauan koko tapahtuma on kestänyt, emme saa koskaan tietää. Ja siitä, mitä kaikkea asunnossa on tapahtunut ennen kuolemaa, siitä uhri ei ole enää kertomassa, sanoi syyttäjä Eija Velitski hovioikeudessa.

Tämän jälkeen Penttilä piilotti naisen ruumiin sängyn alle. Hän oleskeli teon jälkeen asunnossa kaksi vuorokautta ja siivosi huolellisesti jälkiään.

Penttilä on nelinkertainen henkirikollinen. Myös kaikki aiemmat teot ovat tapahtuneet kuristamalla. Kaikki Penttilän uhrit ovat naispuolisia.

Ensimmäinen henkirikos tapahtui vuonna 1985, jolloin Penttilä kuristi oman äitinsä. Seuraavaksi uhriksi joutuivat kaksi 12-vuotiasta tyttöä, joista toisen Penttilä kuristi kuoliaaksi. Toiselle tytöistä Penttilä teki seksuaaliväkivaltaa, jonka jälkeen tyttö onnistui pakenemaan miehen kynsistä.

Kolmannella kerralla uhriksi joutui baarituttavuus vuonna 1993. Tällöin Penttilä kuristi 42-vuotiaan naisen kuoliaaksi.

Penttilä kiisti baarituttavansa surmaamisen käräjäoikeudessa, mutta tunnusti teon käsittelyn jälkeen. Penttilän mukaan kyseessä oli kuitenkin sadomasokistisen seksin yhteydessä tapahtunut vahinko.

Penttilä vapautui vankilasta vuoden 2016 joulukuussa. Jo vuoden 2017 keväällä poliisi vaati hänen vangitsemistaan Penttilän naapurissa asuvaan 17-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneesta henkirikossuunnitelmasta. Hovioikeus tuomitsi Penttilän 2018 törkeästä terveyteen ja henkeen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Näiden lisäksi Penttilä on syyllistynyt lukuisiin muihin kuristamalla tehtyihin väkivallantekoihin, joihin on liittynyt seksuaalinen motiivi.

Ennen seksityöläisen murhaa Penttilän vakavin tuomio on annettu taposta.

Penttilä on vaihtanut nimeään kahdesti. Hän syntyi Jukka Lindholmina, vaihtoi nimensä myöhemmin Michael Pentholmiksi ja sittemmin sukunimensä Penttiläksi.

Juttu päivittyy oikeudenkäynnin edetessä keskiviikkona.