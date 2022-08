Taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia, valtioneuvostolta edustus hautajaisiin

"Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita."

Aiemmin tässä kuussa kuolleelle taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia. Sen sijaan hautajaisiin tulee valtioneuvostolta edustus, ja siellä lasketaan valtioneuvoston muistoseppele, kerrottiin valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa keskiviikkona.

STT:n tietojen mukaan hautajaisiin osallistuu valtioneuvostosta ainakin tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.).

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu hautajaiskuluihin.

– Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa, sanoivat pääministeri Sanna Marin (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen tiedotteessa.

Marin ja Honkonen toivovat, että hautajaisten jälkeen eri ministeriöissä valmistellaan toimia, joilla Loirin perintöä voitaisiin kunnioittaa sukupolvien yli.

Vesa-Matti Loiri kuoli 10. elokuuta Helsingissä. Hän oli kuollessaan 77-vuotias.

Tiedotteen mukaan varsinaiset valtiolliset hautajaiset järjestetään jatkossakin pääsääntöisesti presidenteille.

Viimeisin valtiolliset hautajaiset saanut taiteilija oli Väinö Linna

Viime viikon tiistaina valtiollisia hautajaisia ehdotti Honkonen. Hän kertoi kuulleensa ennen ehdotustaan Loirin omaisia.

Seuraavana päivänä eli viime viikon keskiviikkona Marin sanoi, että Loirin mahdollisista valtiollisista hautajaisista keskustellaan hallituksessa. Aiemmin samana päivänä valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen oli sanonut MTV:lle, että Loirin kohdalla ei ole syytä järjestää valtiollisia hautajaisia.

Päätös valtiollisista hautajaisista tapahtuu valtioneuvoston kanslian esittelystä valtioneuvostolle.

Nykyinen käytäntö valtiollisista hautajaisista, jolloin valtio maksaa hautajaiskulut, on ollut voimassa vuodesta 1989.

Valtiolliset hautajaiset saavat automaattisesti vain presidentit, mutta ovat mahdollisia myös muulle entiselle korkeimmalle valtiojohdolle sekä henkilöille, joilla on ollut suurta kansallista merkitystä.

Viimeisin valtiolliset hautajaiset saanut taiteilija oli kirjailija Väinö Linna vuonna 1992.