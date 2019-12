Taiteilijoista juhlissa muun muassa näyttelijät Elina Knihtilä, Oona Airola ja Tommi Korpela

Kulttuuriväkeä edustivat Linnassa muun muassa näyttelijäpariskunta Elina Knihtilä ja Tommi Korpela . Korpela on ollut viime vuosina muun muassa elokuvissa Ikitie ja Häiriötekijä. Korpela on myös keskeisessä osassa rikossarjassa Bullets. Elina Knihtilä on toiminut myös Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön professorina.

Sekä Knihtilä että Korpela näyttelivät vuonna 2008 valmistuneessa Putoavia enkeleitä -elokuvassa, joka kertoi kirjailijoiden Aila Meriluodon ja Lauri Viidan myrskyisästä liitosta. Aila Meriluoto kuoli tänä syksynä.

Kutsuttuna oli myös rovaniemeläinen elokuvaohjaaja Katja Gauriloff , joka on muun muassa tehnyt dokumentin Kuun metsän Kaisa, joka kertoo hänen isoäidistään, kolttasaamelaisesta Kaisa Gauriloffista . Dokumentti palkittiin vuonna 2016 parhaan dokumenttielokuvan Jussi-palkinnolla.

Oona Airola edusti näyttelijäpuolisonsa Leo Honkosen kanssa

Kokkolalaissyntyinen näyttelijä Oona Airola on ollut viime vuosina suosittu kasvo valkokankaalla. Hän esitti muun muassa pääosan Markku Pölösen jälleenrakentamisesta kertovassa elokuvassa Oma maa. Airola sai parhaan naissivuosan Jussi-palkinnon Hymyilevä mies -elokuvasta.