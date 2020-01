Taiwanin istuva presidentti julisti itsensä vaalien voittajaksi – Kiina-myönteisen puoleen ehdokas myönsi tappionsa

Taiwanilaiset äänestivät lauantaina presidentinvaaleissa. Vaaleja leimasivat Hongkongin mielenosoitukset, joille istuva presidentti on antanut tukeaan.

Taiwanin istuva presidentti Tsai Ing-wen on saamassa yli puolet presidentinvaaleissa annetuista äänistä. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on varmistamassa uuden kauden itselleen.

Lauantaina pidetyissä vaaleissa iltapäivään mennessä äänistä on laskettu noin 10 miljoonaa, kertoo uutistoimisto AFP. Iltapäivällä Tsain osuus äänistä on 58 prosenttia.

Taiwanissa on rekisteröityjä äänioikeutettuja 19 miljoonaa henkilöä.

Istuvan presidentin, Demokraattisen edistyspuolueen DPP:n Tsai Ing-wenin päävastustaja Han Kuo-yu on saamassa 39 prosenttia annetuista äänistä.

Han Kuo-yo edustaa Kiina-myönteistä Kuomintang-puoluetta. Lauantaina hän myönsi tappionsa vaaleissa.

Taiwanin presidentinvaaleja on vallinnut Taiwanin ja Kiinan väliset suhteet. Istuva presidentti on aiemmin sanonut, ettei hän halua lähempiä suhteita Pekingiin, mutta hän on luvannut leivittää maiden välisiä jännitteitä.

– Taiwan näyttää maailmalle, miten paljon me arvostamme vapaata demokraattista elämäntapaamme ja kansakuntaamme, Tsai Ing-wen sanoi julistaessaan itsensä vaalien voittajaksi.

Nousi sittenkin vaalien ennakkosuosikiksi

Toiselle kaudelle nousevasta 63-vuotiaasta Tsaista tuli vaalien ennakkosuosikki, kun hän antoi tukensa Hongkongin mielenosoittajille.

Tällöin monet taiwanilaiset katsoivat, että hän edustaa heille parempaa tulevaisuutta, joka takaa myös alueen turvallisuuden vastaehdokasta paremmin. Tsai on vakuuttanut puheenvuorossaan, ettei Taiwanista tule uutta Hongkongia, jos hän voittaa vaalit.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntana, jonka on yhdistyttävä emämaahansa saman periaatteen mukaisesti kuin Hongkong.

Tsai on torjunut vaatimuksen ja todennut mielenosoitusten osoittavan tämän niin kutsutun ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen johtavan epätoivoon ja väkivaltaisuuksiin. Hongkongin mielenosoittajille ja vakuutti, ettei Taiwanista tule uutta Hongkongia, jos hän voittaa vaalit.

Väkivaltaisuuksiin johtaneet hongkongilaisten mielenosoitukset Kiinan kiristyvää otetta vastaan ovat kestäneet puoli vuotta.