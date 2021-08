Taleban ei pääse käsiksi Afganistanin hallinnon ulkomaisiin rahahanoihin – valuuttarahasto IMF:ltä ei heru apua

Afganistanissa vallan kaapannut Taleban ei toistaiseksi pääse käsiksi maan hallinnon ulkomaisiin rahavarantoihin. Lisäksi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on toistaiseksi kieltäytynyt auttamasta talebaneja. Luottoa kriisiytyneille valtioille tarjoavan IMF:n mukaan Afganistan ei toistaiseksi saa siltä apua, koska talebanhallinnon tunnustamisesta ei ole vielä kansainvälistä konsensusta.

Afganistanin keskuspankilla on noin 9 miljardin dollarin käteisreservit, josta valtaosa on ulkomaisilla tileillä talebanien ulottumattomissa.

Yhdysvaltain keskuspankilla on hallussaan 7 miljardin summa Afganistanin rahaa, josta noin 1,2 miljardia kultana.

– Mitään keskuspankin rahavarannoista joita Afganistanilla on Yhdysvalloissa ei tulla avaamaan Talebanin käyttöön, kertoi yhdysvaltalainen viranomaislähde AFP:lle.

Yhdysvaltain hallinto kertoi jo tiistaina jäädyttäneensä Afganistanin rahavarat Yhdysvalloissa, kertoi muun muassa Washington Post.

Afganistanista on kantautunut tietoja, joiden mukaan talebanit ovat kuulustelleet maan keskuspankin työntekijöitä yrittäessään selvittää, missä rahavarannot ovat.

– Jos nämä tiedot pitävät paikkansa, on selvää että (talebanien) on kiireellisesti hankittava riveihinsä taloustieteilijä, totesi Twitterissä maasta paennut Afganistanin keskuspankin johtaja Ajmal Ahmady, joka korosti pankin rahavarantojen olevan täysin turvassa talebaneilta.

First, total DAB reserves were approximately $9.0 billion as of last week.

But this does not mean that DAB held $9.0 billion physically in our vault.

As per international standards, most assets are held in safe, liquid assets such as Treasuries and gold https://t.co/onpttXyTv7

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 18, 2021