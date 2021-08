Taleban julisti yleisen armahduksen Afganistanin hallinnon työntekijöille, kehotti palaamaan työhön

Vallan Afganistanissa ottanut äärijärjestö Taleban on julistanut yleisen armahduksen maan hallinnon työntekijöille. Tiistaina annetussa lausunnossa myös kehotettiin hallinnon toimihenkilöitä palaamaan tehtäviinsä. ”Yleinen armahdus on julistettu kaikille… joten sinun pitäisi aloittaa rutiinielämäsi täysin luottavaisesti”, sanotaan Talebanin tiedotteessa. Islamistinen Taleban on ottanut Afganistanin hallintaansa nopeasti sen jälkeen, kun Yhdysvallat alkoi vetää joukkojaan maasta. Taleban hallitsi suurinta osaa…