Tällainen on Suomen kirje Natolle – lue sanasta sanaan

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) allekirjoitti tiistaina kirjeen Suomen kiinnostuksesta aloittaa liittymisneuvottelut puolustusliitto Naton kanssa. Voit lukea tekstin alta sanasta sanaan sen alkuperäiskielellä englanniksi sekä suomeksi käännettynä. Käännös on Uutissuomalaisen. Kirja englanniksi: Your Excellency, the President of the Republic of Finland has decided to confirm to the North Atlantic Treaty Organization Finland’s interest to accede to...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja