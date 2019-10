Talouselämä: Noin 70 suurituloisen verotietoja ei anneta suoraan medialle

Noin 70 suurituloisen suomalaisen viime vuoden verotietoja ei luovuteta suoraan medialle, kertoo Talouselämä. Syynä on se, että suurituloiset ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista ja Verohallinto on tämän hyväksynyt. Talouselämän mukaan hakemuksia...

Noin 70 suurituloisen suomalaisen viime vuoden verotietoja ei luovuteta suoraan medialle, kertoo Talouselämä. Syynä on se, että suurituloiset ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista ja Verohallinto on tämän hyväksynyt. Talouselämän mukaan hakemuksia on vielä käsiteltävänä. Yli 100 000 euroa tienanneet suomalaiset ovat pystyneet tänä vuonna ensi kertaa estämään tietojensa luovuttamisen ”henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella”. Muutoksen takana…