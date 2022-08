Taloussanomat: Uusi ruotsalaisketju laajenee syksyllä Suomeen – tavoitteena avata ainakin 20 myymälää eri puolille maata

Ruotsalainen myymäläketju Jula laajenee syksyllä Suomeen, kirjoittaa Taloussanomat . Jula myy kodin ja mökin käyttötavaroita, työkaluja ja -laitteita sekä harrastus- ja vapaa-ajan välineitä.

Ensimmäiset myymälät avataan Vaasaan ja Raisioon. Vaasan 2800 neliön myymälä avataan marraskuussa ja Raision suunnilleen samankokoinen myymälä ensi keväänä. Syksyllä avataan myös verkkokauppa.

Taloussanomien mukaan Julan suurimpia kilpailijoita ovat Puuilo, Motonet ja Biltema.

Julan tavoitteena on avata ainakin 20 myymälää eri puolille Suomea seuraavien kolmen vuoden aikana. Ensi vuonna avataan 5–7 myymälää. Liiketiloja etsitään parhaillaan eri puolilta Suomea.

– Omistajilla on hyvin vahva tahtotila siitä, että ketju halutaan valtakunnalliseksi ja että kuluttajia halutaan palvella sekä myymälöiden että nettikaupan kautta Suomessa, Jaakko Soini, Julan Suomen-maajohtaja, kertoo Taloussanomille.

Jula on perustettu vuonna 1979 ja sen liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa. Tavarataloja sillä on ennestään Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa.