Talveksi lämpimään muuttaminen on vähentynyt rajusti koronapandemian aikana

Espanja on talveksi etelän lämpöön muuttavien suomalaisten suosikkikohde: osa-aikaisten suomalaisten talviasukkaiden määrä maassa jopa tuplaantui 2010-luvulla. Koronapandemia on kuitenkin vähentänyt talvehtijoiden määrää tuntuvasti, kertoo Siirtolaisuusinstituutin vastaava tutkija Miika Tervonen.

Suurin romahdus tapahtui vuonna 2020, ja viime vuoden puolella oli nähtävissä jo pientä palautumista.

– Jos tänä talvena ei tule uusia variantteja, uskon, että lähtijöitä on jälleen enemmän. Paluu siihen tilanteeseen, joka oli ennen pandemiaa, tapahtuu kuitenkin todennäköisesti vasta pidemmällä viiveellä. Monilta on katkennut matkailun rutiini, ja tulossa on muutenkin monin tavoin poikkeuksellinen ja oletettavasti varovainenkin talvi hintojen nousun takia.

Tervosen mukaan poikkeuksen muodostavat kuitenkin he, joilla ulkomailla asumisen rutiini on jatkunut hyvin pitkään, jopa vuosikymmeniä. Tähän joukkoon pandemia ei ole juuri vaikuttanut.

Eläkeläisiä vain murto-osa

Tervonen kertoo, että Espanjassa talvehtivista suomalaisista noin kolmasosa on eläkeläisiä. Kaikista vuosittain ulkomaille muuttavista suomalaisista eläkeläisten osuus sen sijaan on tavallisesti vain 5–10 prosenttia. Muuttoliikkeissä korostuvat nuoret aikuiset ja työikäiset. Esimerkiksi Thaimaa on suosittu talven muuttokohde, jonne muuttajista hyvin pieni osa on eläkeläisiä.

– Tyypillinen talvehtija voisi olla tietotyöläinen, joka pystyy viemään läppärinsä etelän lämpöön talveksi. Esimerkiksi IT-alalla tätä tapahtuu paljon. Lähtijöiden kirjo on kuitenkin valtava. Malta on suosittu pelialan ammattilaisten keskuudessa, ja Aasiassa on nuoria elämäntapamatkailijoita. Osa lähtee ulkomaille yksin, osa perheen kanssa ja osa ulkomaalaisen puolison perässä.

Siirtolaisuusinstituutin Muuttuva ulkosuomalaisuus -tutkimuksen mukaan moni pystyy ylläpitämään talveksi etelään -asumismuotoa vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Yleistä on myös se, että asumismuoto on osa tiettyä elämänvaihetta – esimerkiksi ennen perheen perustamista tai vakituista työ- tai opiskelupaikkaa.

Kyselytutkimukseen vastasi viime vuonna reilut 3 000 iältään 16–85-vuotiasta suomalaista 85 eri maasta.

Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtajan Tina Strandbergin mukaan suomalaisia kiinnostaa talven muuttokohteena myös Yhdysvaltojen Florida. Suurin osa talviasukkaista elelee lämmössä vajaat puoli vuotta, syksystä kevääseen. Keski-ikäiset ja eläkeläiset, joilla on oma loma-asunto tai osake, palaavat samaan paikkaan vuodesta toiseen. Nuorille ja perheellisille talvet ulkomailla ovat useimmiten vuoden tai kahden kokeiluja.

Ulkomaille elämysten perässä

Siirtolaisuusinstituutin tutkimusten perusteella moni yhdistää talvimuuttoon mielikuvia rennommasta elämästä. Myös alempi hintataso houkuttelee.

– Niillä, jotka ovat yli puolet vuodesta esimerkiksi Espanjassa, voi olla myös verotukseen liittyviä motiiveja, sillä tällöin verotus siirtyy Espanjaan, mikä voi olla esimerkiksi työkyvyttömille eläkeläisille edullista, Tervonen huomauttaa.

Viime vuoden kyselytutkimuksessa nousivat tärkeänä motiivina esiin elämykset ja seikkailunhalu. Tervosen mukaan se, että ihmisillä ylipäätään on mahdollisuus seurata tällaisia motiiveja, liittyy rakenteellisiin tekijöihin: suomalaisilla on entistä enemmän epätyypillisiä työsuhteita, ja yhteydenpito kotimaahan on helppoa.