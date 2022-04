"Tämä ilme kertoo kaiken" – sodan kauhut tiivistyvät presidentti Zelenskyin tuskaiseen katseeseen Butshassa

Butshan kaupungissa maanantaina vierailleesta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyistä otettu uutiskuva on levinnyt laajasti ympäri maailman. Butshan kaupunki on ollut yksi niistä, joiden kohtalo on Ukrainan sodan aikana ollut kaikkein hirvittävimpiä. Kaupungista on kansainvälisten lähteiden mukaan löydetty jopa 300 uhrin joukkohauta, kadulle teloitettuja siviilejä ja kidutettuja ihmisiä. Tämä kaikki tiivistyy kuvassa näkyvään Zelenskyin katseeseen, joka on...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja