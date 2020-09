Tämä nainen on junaillut Valko-Venäjän johtajan Lukashenkon näyttävät vaalivoitot vuodesta toiseen

Lidija Jermoshinalla on ollut päävastuu Valko-Venäjän presidentinvaaleista ja kansanäänestyksistä vuodesta 1996 lähtien. Kyyniseksi ja älykkääksi luonnehditulle Jermoshinalle, 67, on tärkeintä uskollisuus maan johtoa kohtaan. Hän on kutsunut itseään maalaiseksi, josta...