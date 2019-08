Tämä Porvoon poliisiampumisesta tiedetään – Miehiä epäillään useista murhan yrityksistä, toisella myös Suomen kansalaisuus

Poliisi vahvistaa, että eilisiltana Tampereen seudulla kiinniotetut kaksi miestä ovat Porvoon ampumisista epäillyt henkilöt. Kiinniotot tapahtuivat noin puoli tuntia kestäneen takaa-ajon päätteeksi Ikaalisissa sunnuntaina puoli yhdeksän jälkeen illalla.

Epäillyt pakenivat poliisia ja ampuivat poliisin ajoneuvoja kohti sekä ajoivat niitä päin. Tapahtumaketju johti kolmen poliisin ajoneuvon vaurioitumiseen, henkilövahinkoja ei takaa-ajon aikana tapahtunut.

Epäillyt ovat vuonna 1989 ja 1994 syntyneet miehet. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho vahvisti STT:lle maanantaina iltapäivällä, että toinen miehistä on sekä Ruotsin että Suomen kansalainen, ja toinen Ruotsin kansalainen.

Miesten epäillään ampuneen kahta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisia pienteollisuusalueella Porvoossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 25.8. kello 0.30 aikaan. Poliisit loukkaantuivat tilanteessa.

– Poliisipartio meni Koneistajantielle tavanomaiselle omaisuusrikokseen liittyvälle tehtävälle. Tapahtumien kulusta poliisilla on hyvä käsitys, mutta epäiltyjen kuulemisella ja muulla esitutkinnalla uskotaan saatavan vielä lisätietoa asiaan, sanoo Kimmo Huhta-aho Keskusrikospoliisista.

Ruotsalaislehti Expressenin (https://www.expressen.se/nyheter/tva-poliser-skjutna-i-finland-/) mukaan miehet tulivat Ruotsista Suomeen jo torstaina 22. elokuuta. Lehden mukaan he myös soittivat hätäpuhelun itse.

Helsingin Sanomat (https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006217369.html?ref=rss) uutisoi myöhään maanantai-iltana, että epäillyt majoittuivat kuukauden ajan porvoolaisessa motellissa ennen tapahtunutta. Lehden tietojen mukaan epäillyt ampujat ovat veljeksiä, jotka ovat viettäneet nuoruutensa Porvoossa. Ilta-Sanomat (https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006217018.html) kertoo, että kummallakaan miehistä ei ole aikaisempaa rikostaustaa Suomessa, mutta toinen heistä on ollut kolme vuotta sitten epäiltynä Ruotsissa vero- ja kirjanpitorikoksista.

Silminnäkijöiden ottamissa videoissa on näkynyt epäiltyjen pakomatkan aikana autosta ulos heittämiä aseita. MTV:n (https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-uutisten-tiedot-toisen-poliisin-ase-vietiin-porvoon-tulituksessa-ampujat-ovat-veljeksia/7525350#gs.yhyvn7) tietojen mukaan Porvoon tapahtumien aikana toiselta poliisilta olisi viety ase.

Tutkinnanjohtaja tarkensi maanantaina Iltalehdelle (https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d776c4d9-ba3c-4152-8c92-5d26b670a814), että miehiä epäillään Porvoon tapahtumien osalta useista murhan yrityksistä, kun aikaisemmin puhuttiin vain kahdesta.

Takaa-ajotilanteen osalta rikosnimikkeet tarkentuvat vielä esitutkinnan edetessä.

– Tehokkaan viranomaisyhteistyön avulla epäillyt saatiin kiinni alle 24 tunnissa ilman henkilövahinkoja. Yhteistyö oli tiivistä esimerkiksi Itä-Uudenmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitosten kanssa, Huhta-aho kertoo.

Esitutkinta jatkuu nyt muun muassa epäiltyjen kuulustelemisella, teknisillä tutkimuksilla ja vihjeiden läpikäymisellä. Poliisi kiittää kansalaisia vihjeistä ja havainnoista lauantain ja sunnuntain välisen yön tapahtumiin liittyen.

Suojavarusteet pelastivat

Suojavarusteet saattoivat pelastaa Porvoossa kohteiksi joutuneiden poliisien henget. Molemmat poliisit tarvitsivat sairaalahoitoa, mutta hengenvaaraa heillä ei ole.

Keskusrikospoliisin Huhta-aho tiedotti sunnuntaina, että loukkaantuneita poliiseja oli päästy kuulemaan.

Ampujia oli etsitty viikonloppuna muun muassa helikopterien avulla. Porvoon alueella oli myös useita tarkistuspisteitä, joissa pysäytettiin ja tarkastettiin tiellä liikkuneita ajoneuvoja. Poliisilla oli käytössään myös panssaroitu poliisiauto.

Poliisijohto kertoi tapahtumien kulusta jonkin verran sunnuntaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Vantaalla. Monesta yksityiskohdasta on kuitenkin vaiettu tutkinnallisiin syihin vedoten. Epäiltyjen tuntomerkeistä, käytetyistä aseista, laukausten määrästä tai motiiveista ei ole virallisesti kerrottu.

– On olemassa seikkoja, joiden tulee olla vain poliisin ja epäiltyjen tiedossa, Huhta-aho sanoi tiedotustilaisuudessa.

Niukka tiedotuslinja on herättänyt hämmennystä, vaikka on melko tavallista, että tietoja kerrotaan julkisuuteen hyvin varovasti. Poliisi varoo sitä, etteivät epäillyt saa tietää sitä, kuinka paljon poliisilla jo on tietoja.

– Jos tiedotustilaisuuden tarkoitus on “oikaista huhuja”, miksi epäillyistä ei kerrota yhtään mitään, Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ihmetteli Twitterissä.

– Poliisin olisi kyllä parempi antaa lisätietoja Porvoon tapahtumista nopeasti. Tämä hiljaisuus on lietsonut kaikki netin foliohatut liikkeelle, joita moninainen trolliarmeija yllyttää. Olen huolissani yhteiskunnan kriisinsietokyvystä ja kyvystä vastata informaatiovaikuttamiseen, pohti puolestaan kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) Twitterissä.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa, että väkivalta poliisia kohtaan on kaksinkertaistunut tällä vuosituhannella.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) uskoo, etteivät poliisityön haasteet ole vähenemässä.

– Tapahtumat osoittavat poliisin työn haasteet, jotka vain kasvavat tulevaisuudessa. Suomalainen poliisikoulutus on huipputasoa. On tärkeää tarjota meitä turvaaville parhaat mahdolliset työvälineet ja kalusto työturvallisuuden tueksi, Ohisalo kirjoitti Twitterissä.

Päivitetty 26.8. kello 17.00. Tarkennettu tieto Krp:n vahvistamasta epäiltyjen kansalaisuudesta sekä lisätty ruotsalaislehti Expressenin uutisoimat tiedot.

Päivitetty 26.8. kello 22.00. Juttua tarkennettu MTV:n, Ilta-Sanomien, Iltalehden ja Helsingin Sanomien tiedoilla.